«موانئ أبوظبي» تفوز بعقد إدارة مركز جمرك عمّان الماضونة بالأردن

عمان، أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مجموعة موانئ أبوظبي» فوزها بعقد يتم بموجبه إدارة وتشغيل مركز جمرك عمّان الماضونة، في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتم افتتاح المركز في العاصمة الأردنية عمّان في يونيو الماضي على مساحة 1.3 مليون متر مربع، بهدف تعزيز القدرة التنافسية التجارية للأردن من خلال توفير حلول جمركية قائمة على الذكاء الاصطناعي، والشفافية المدعومة بتقنية الـ«بلوك تشين»، وتحسين الخدمات اللوجستية المدعومة بإنترنت الأشياء.

وسيعمل المركز على تبسيط التجارة العابرة للحدود، وتقليل أوقات التخليص، وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد، بما يتماشى مع المعايير العالمية لتيسير التجارة.

يهدف التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي ودائرة الجمارك الأردنية، إلى دمج التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في تطبيق الحلول والخدمات اللوجستية والجمركية المستقبلية.

ويضم مركز جمرك عمّان الماضونة منصات للتفتيش الآلي، ومستودعات ذكية، وتقنيات التحليل التنبئي، ما يعمل على تمكين الشركات من تخليص بضائعها بشكل أسرع، والاستفادة من حلول التجارة الرقمية السلسة، مع الالتزام بالتدابير الأمنية الصارمة.

وبدورها، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتوظيف خبراتها في مجال الخدمات اللوجستية الذكية ورقمنة التجارة، للوصول إلى أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية، وتحقيق عائدات اقتصادية عبر عمليات تشغيل المركز.

ومن المتوقع أن تسهم شراكة مجموعة موانئ أبوظبي مع دائرة الجمارك الأردنية في تحقيق فوائد كبيرة بما في ذلك خفض أوقات تخليص البضائع بنسبة 20%، وتعزيز أمن الشحنات، وتوفير بنية تحتية قابلة للتطوير، ويمكنها التعامل مع نحو 1,000 شاحنة في ساحة الاستيراد والعبور، مع وجود خطط توسع في المستقبل.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: يأتي هذا التعاون في إطار التزام مجموعة موانئ أبوظبي بتعزيز أنظمة التجارة الإقليمية، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، كما يمنح المجموعة الفرصة لدعم رؤية الأردن في أن تصبح مركزاً لوجستياً إقليمياً، والمساهمة في رفد النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وإننا إذ نتطلع إلى إنجاح هذا المشروع المهم بالتعاون مع شركائنا في دائرة الجمارك الأردنية، فإن توظيف أحدث التقنيات في المجال سيمكّن مركز جمرك عمّان الماضونة من المساهمة في رفد النمو الاقتصادي في المملكة، وفتح المجال لفرص جديدة وواعدة للشركات لتعزيز تجارتها، وترسيخ مكانة الشرق الأوسط كحلقة ربط رئيسية في سلاسل التوريد العالمية.

ومن جانبه، قال لواء جمارك أحمد العكاليك، مدير عام دائرة الجمارك الأردنية: يأتي التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي بناء على قرار الإحالة الصادر من دائرة العطاءات الحكومية، والذي يهدف إلى تطوير إجراءات العمل الجمركي في المركز والعمل على تسهيل الإجراءات بما يوفر الوقت والجهد ويحسن بيئة الاستثمار من خلال ما ستقوم به مجموعة موانئ أبوظبي من عمليات تطويرية مساندة للعمل الجمركي في المركز، بحسب العطاء المذكور.

وأكد العكاليك حرص دائرة الجمارك الأردنية على العمل مع مجموعة موانئ أبوظبي لخدمة التجار والمستثمرين وتطوير العمل في المركز بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، وتذليل كافة العقبات التي تعترض عمليات التطوير والتحديث خدمة للاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا التعاون مع دائرة الجمارك الأردنية في إطار جهود مجموعة موانئ أبوظبي لتوسيع حضورها في الأردن، حيث تدير محطة العقبة للسفن السياحية، وأطلقت مؤخراً المرحلة الأولى من مشروع تطوير«مرسى زايد» في مدينة العقبة بالتعاون مع شركة ماج.

كما أبرمت المجموعة في يناير 2024 اتفاقية مساهمين بين ذراعها الرقمي«مجموعة مقطع للتكنولوجيا»، و«شركة تطوير العقبة»، لتعزيز أنشطة مشروعهما المشترك«مقطع آيلة»، الذي سيُحدِث قفزة تقنية نوعية في العمليات التشغيلية لميناء العقبة من خلال تطبيق«نظام مجتمع الموانئ»، مستفيدةً من خبرات«مجموعة مقطع للتكنولوجيا»، ما يمثِّل أوَّل عملية تصدير لحلول رقمنة الموانئ من أبوظبي إلى العالم.