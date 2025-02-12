المناطق الحرة بالشارقة تبحث تعزيز الاستثمارات الصينية بالإمارة

الشارقة (الاتحاد)

بحثت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مع وفد رسمي رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية سبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين وتعزيز فرص استثمار الشركات الصينية في إمارة الشارقة والاستفادة من إمكانات المنطقتين وما تتمتعان به من بنية تحتية حديثة ومزايا تنافسية وخدمات لوجستية متطورة تعزز من قدرة الشركات العالمية بشكل عام والصينية بشكل خاص على النمو التوسع في أسواق المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية والوفد المرافق لها، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وتم خلال اللقاء التأكيد على فرص النمو التي توفرها إمارة الشارقة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي وشبكة مواصلاتها البرية والبحرية والجوية الواسعة، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المجزية والحوافز المتاحة أمام مجتمع الأعمال الصيني، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك والاستفادة من المزايا التجارية والصناعية التي توفرها إمارة الشارقة والمنطقة الحرة للشركات التي تتطلع للاستثمار في بيئة مستقرة ومدعومة بالخدمات الميسرة والبنية التحتية المتكاملة التي تسهم في ازدهار استثماراتهم.

وأشاد سعود سالم المزروعي بقوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تشهدان نمواً متواصلاً في عدد الشركات الصينية المستثمرة والتي بلغت أكثر من 95 شركة من قطاعات متنوعة مثل النفط والغاز والإلكترونيات والمعدات الثقيلة والهندسة.

من جانبها، أكدت أو بوكيان، على أهمية إمارة الشارقة كمركز ثقافي وحضاري متميز في دولة الإمارات، مشيدة بتاريخ الإمارة الغني وتراثها المتنوع الذي يعكس التعايش والانسجام بين مختلف الشعوب والثقافات، مشيرة إلى أن الشارقة تتمتع بعلاقات تاريخية قوية مع الصين، وهو ما يعزز من فرص التعاون المستقبلي بين البلدين في العديد من القطاعات الاقتصادية.