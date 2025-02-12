تدشين منشأة «أكوا كيمي» بقيمة 90 مليون درهم في «كيزاد»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، عن تدشين منشأة «أكوا كيمي» المتطورة والمتخصصة في تصنيع وتخزين وخلط المواد الكيميائية ضمن منظومتها الاقتصادية المتكاملة.

ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز قدرات التصنيع المحلي بدولة الإمارات، تماشياً مع مبادرة «اصنع في الإمارات» الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز صناعي عالمي.

تم تجهيز المنشأة، البالغة مساحتها 25800 متر مربع في منطقة كيزاد أ (كيزاد المعمورة)، ببنية تحتية متطورة مصممة وفق أعلى معايير السلامة والبيئة العالمية.

واستثمرت «أكوا كيمي» ما قيمته 90 مليون درهم في تطوير منشأتها المتخصصة في تصنيع وتخزين وخلط وتعبئة مجموعة واسعة من الكيماويات الصناعية السائلة والصلبة، والتي ستخدم في المقام الأول شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إلى جانب عملاء كبار آخرين. يُسهم هذا المشروع في تعزيز مرونة سلسلة التوريد، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم أنشطة التصنيع المستدام في المنطقة.

وقال منصور المرر، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الصناعية في مجموعة كيزاد: يُسلط افتتاح منشأة «أكوا كيمي» الضوء على التزام مجموعة كيزاد بتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وإرساء منظومة اقتصادية وصناعية مزدهرة، تعزز الابتكار والكفاءة التشغيلية والنمو المستدام، وتواصل كيزاد دورها الرائد في تنويع الاقتصاد، وتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي من خلال دعم المشاريع الرائدة مثل منشأة «أكوا كيمي».

ومن جهته، قال أناند كومار، المدير العام لشركة أكوا كيمي: «تُعد منشأتنا في كيزاد إنجازاً استراتيجياً مهماً في مسيرة نمو «أكوا كيمي»، وتوفر كيزاد بنية تحتية قوية وموقعاً استراتيجياً ووصولاً مباشراً إلى الموانئ والأسواق العالمية، بالإضافة إلى بيئة أعمال محفزة، مما يمكّننا من تقديم حلول كيميائية عالية الجودة، وتلبية توقعات عملائنا، والمساهمة في تحقيق الرؤية الصناعية لدولة الإمارات».

وبفضل موقعها الاستراتيجي، توفر كيزاد لشركة «أكوا كيمي» وصولاً مباشراً إلى شبكة خدمات لوجستية متكاملة ومتعددة الوسائط، بالإضافة إلى قربها من ميناء خليفة، مما يضمن وصولاً سهلاً إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتواصل كيزاد جذب الشركات الصناعية الرائدة بفضل بيئتها التنافسية وبنيتها التحتية المتطورة وحلولها المخصصة، مما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.