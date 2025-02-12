«القابضة» و «IFC» يدعمان المشاريع التنموية في الأسواق الناشئة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «القابضة» (ADQ) توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بهدف بحث أفق التعاون الاستراتيجي في مشاريع تنموية مؤثرة في الأسواق الناشئة.

وتعد المؤسسة عضو مجموعة البنك الدولي وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة.

وتحدد مذكرة التفاهم إطار عمل للتعاون في استقطاب رأس المال والخبرات اللازمة في مشاريع استثمارية مؤثرة.

وبموجب ذلك الإطار، سيبحث الطرفان فرص الاستثمار المشتركة في قطاعات رئيسة مع توظيف الخبرات والقدرات المتبادلة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتتمتع مؤسسة التمويل الدولية بخبرة طويلة في استقطاب رأس المال التجاري اللازم لفرص الاستثمار المستدام، في حين توفر «القابضة» «ADQ» خبرات واسعة في مجالات البنية التحتية وشبكات التوريد.

وسيعمل الطرفان على تحديد وتطوير مشاريع تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الحلول الزراعية المبتكرة، وترسيخ البنية التحتية للرعاية الصحية؛ كما سيركزان على تعزيز القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية والأغذية من خلال الاستثمار في المبادرات التي تدعم الأمن الغذائي والحلول الزراعية المبتكرة، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية، للارتقاء بالبحوث الطبية وتقديم الخدمات الصحية.

وسيتم كذلك بحث فرص الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك أمن الطاقة واستدامتها، والنقل والخدمات اللوجستية، والعقارات والتنمية الحضرية.

وسيسهم تعزيز هذه المجالات في ترسيخ المرونة الاقتصادية في الدول التي تستقطب هذه الاستثمارات، بالإضافة لتحسين جودة حياة السكان، وتعزيز تنافسية تلك الدول على المستوى الدولي.

وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ)، أن هذه الشراكة تهدف إلى توسيع خبرات الشركات التابعة لمحفظة القابضة لتشمل أسواقاً جديدة، مشيراً إلى رؤية المجموعة في دعم وقيادة مشاريع مشتركة في البنية التحتية بحيث تكون قادرة على الارتقاء بحياة الناس وتوفير قيمة مستدامة لاقتصاد المجتمعات المحلية.

وقال مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، إن هذه الشراكة تسلط الضوء على الدور المهم لصناديق الثروة السيادية في دعم النمو المستدام في الأسواق الناشئة، وتعكس ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الاستثمارات في هذه الأسواق، وترسيخ التعاون الاقتصادي، وتوفير الفرص الملائمة حول العالم.

وأكد أن الجمع بين قدرات مؤسسة التمويل الدولية واستثمارات «القابضة» (ADQ) الإستراتيجية يهدف إلى استقطاب رأس المال من القطاع الخاص وتسريع وتيرة التحول والتنمية على المدى البعيد في قطاعات رئيسة ضمن الأسواق الناشئة.