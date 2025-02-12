83 مليار درهم صافي أرباح 27 شركة مدرجة في أبوظبي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أظهرت نتائج أعمال 27 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أفصحت عن نتائج أعمالها السنوية عن عام 2024 حتى أمس، انعكاس قوة النمو الاقتصادي لأبوظبي ونجاح جهود تنويع مصادر الدخل، على أرباح الشركات المدرجة، حيث حققت تلك الشركات نمواً ملحوظاً في صافي أرباحها (بعد خصم الضرائب)، لتتجاوز 82.7 مليار درهم عن العام الماضي.

وانعكست نتائج الأعمال المتميزة والطفرات المحققة في الأرباح على توزيعات الأرباح المقترحة من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث اقترحت مجالس إدارات 16 شركة توزيعات نقدية بقيمة تفوق 45.2 مليار درهم.

وحسب رصد أجرته «الاتحاد»، فقد جاءت صافي أرباح الشركات بواقع: «أدنوك للغاز» (18.4 مليار درهم) وبنسبة نمو على أساس سنوي 6%، وبنك أبوظبي الأول (17.1 مليار درهم) بنسبة نمو على أساس سنوي 4%، وبنك أبوظبي التجاري (9.42 مليار درهم) بنسبة نمو 15%، و«الدار العقارية» (6.5 مليار درهم) بنسبة نمو على أساس سنوي 47%، ومصرف أبوظبي الإسلامي (6.1 مليار درهم) بنمو 26%، ثم «بروج» (4.55 مليار درهم) بنسبة نمو 24%، و«إن إم دي سي» (3.1 مليار درهم) بنسبة نمو 44%.

وبلغ صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات» 2.77 مليار درهم بنسبة نمو 22% عن العام السابق، و«أدنوك للتوزيع» 2.4 مليار درهم، رغم تراجع الأرباح عن العام السابق بنسبة 7%، في حين حقق بنك رأس الخيمة الوطني صافي ربح 2.07 مليار درهم بنمو 16%، وارتفع صافي ربح «بيور هيلث» إلى 1.7 مليار درهم بنسبة نمو على أساس سنوي 78%، وحققت «إن إم دي سي إنيرجي» صافي ربح 1.41 مليار درهم بنمو 80% عن العام السابق، أما مصرف الشارقة الإسلامي، فقد حقق صافي ربح 1.047 مليار درهم بنسبة نمو 24.5%.

وتمكنت «غذاء القابضة» من تحقيق صافي ربح 978 مليون درهم بنسبة نمو 25.8%، فيما حقق بنك الفجيرة الوطني صافي ربح 850 مليون درهم بنسبة نمو 17.2%. واستطاعت شركة «لولو للتجزئة» من تحقيق صافي ربح بعد خصم الضرائب قدره 795 مليون درهم بنسبة نمو 12.6%، وحققت «فينكس كروب» صافي ربح 615 مليون درهم بانخفاض بنسبة 19% عن عام 2023.

وأوضح الرصد أن «أمريكانا للمطاعم» حققت صافي ربح 584 مليون درهم، رغم تراجع الربحية بنسبة 38.8% عن العام السابق، وحقق بنك أم القيوين الوطني ربحية 506 ملايين درهم بنسبة نمو 0.7%، أما شركة «إي إس جي ستاليونز» فقد حققت صافي ربح 436 مليون درهم بنمو 160%، وبلغ صافي ربح «إمستيل» نحو 392 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 35% عن العام الماضي.

وحقق البنك العربي المتحد صافي ربح 301 مليون درهم بنمو بنسبة 18% على أساس سنوي، أما البنك التجاري الدولي فقد حقق صافي ربح 202 مليون درهم بنسبة نمو جاوزت 18.2%، وتمكنت مجموعة ملتيبلاي من تحقيق صافي ربح سنوي 189 مليون درهم، وبلغ صافي ربح «فيرتيغلوب» 159 مليون درهم، في حين حققت «إيبيكس للاستثمار» نحو 76 مليون درهم صافي ربح بعد تحولها من الخسارة إلى الربحية، في حين بلغ صافي ربح «إيزي ليس» 43 مليون درهم بنمو على أساس سنوي 18.6%.

ووفقاً لرصد «الاتحاد»، فقد جاءت مقترحات توزيعات الأرباح من مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق أبوظبي بواقع 12.5 مليار درهم لشركة أدنوك للغاز، و8.3 مليار درهم (بنك أبوظبي الأول)، و4.32 مليار درهم (بنك أبوظبي التجاري)، و1.45 مليار درهم (الدار العقارية)، ونحو 3 مليارات درهم توزيعات لـ (مصرف أبوظبي الإسلامي).

وأظهر الرصد أن التوزيعات المقترحة من قبل «بروج» تبلغ 4.8 مليار درهم، و701 مليون درهم لشركة «إن إم دي سي جروب».

واقترح مجلس إدارة «أدنوك للإمداد والخدمات» توزيعات 3.258 مليار درهم، أما «أدنوك للتوزيع»، فأعلنت توزيعات 2.57 مليار درهم، واقترح بنك رأس الخيمة الوطني توزيعات تتجاوز المليار درهم، أما «إن إم دي سي إنيرجي» فتعتزم توزيع 700 مليون درهم، و«مصرف الشارقة الإسلامي» 459 مليون درهم، وبنك الفجيرة الوطني 387 مليون درهم. وأعلنت «لولو للتجزئة» توزيعات نقدية تعادل 311 مليون درهم، في حين تعتزم «أمريكانا للمطاعم» توزيعات تقارب 466 مليون درهم.

ويوزع «بنك أم القيوين الوطني» نحو 360 مليون درهم، في حين تجري «ملتيبلاي» توزيعات نقدية بواقع 387 مليون درهم، وتعتزم «فيرتيغلوب» توزيع 920 مليون درهم.