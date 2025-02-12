الإمارات ضمن أفضل 10 دول بعدد شركات الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

أحرزت دولة الإمارات مركزاً ريادياً ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي لكل مليون نسمة، وذلك وفقاً لمؤشر تنافسية الذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن المنتدى المالي الدولي (IFF) ومجموعة المعرفة العميقة.

ويشمل المؤشر أكثر من 55 ألف شركة ذكاء اصطناعي حول العالم، تم تقييمها بناءً على عددها ومستوى تمويلها ومدى تطور تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي.

كما يُسلط المؤشر الضوء على المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال كثافة شركات الذكاء الاصطناعي، حيث تتبوأ الدولة موقعاً متقدماً إلى جانب مراكز الابتكار العالمية مثل سنغافورة وهونغ كونغ.

ويجسّد هذا الإنجاز رؤية الدولة الاستراتيجية لترسيخ مكانتها كقوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من السياسات التقدمية والبنية التحتية المتطورة والاستثمارات المدروسة التي تعزز من قدرتها التنافسية على الساحة الدولية.

وقال ديمتري كامينسكي، الشريك العام لمجموعة المعرفة العميقة: «يؤكد تصنيف دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول، من حيث كثافة شركات الذكاء الاصطناعي للفرد، على الدور الحيوي للاستثمارات المستهدفة في بناء نظام بيئي مزدهر للابتكار في هذا المجال، ويُعد هذا التصنيف نموذجاً لكيفية ترجمة الرؤى الاستراتيجية إلى تأثير ملموس وقابل للقياس على أرض الواقع».