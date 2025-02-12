تطوير مهابط للطائرات بدون طيار في 3 مواقع استراتيجية بأبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



كشفت شركة LODD، المتخصصة في تقنيات الطائرات بدون طيار المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول اللوجستيات الجوية المستقلة ومقرها أبوظبي، عن تصاميم مهابط الطائرات التي سيتم تطويرها في ثلاثة مواقع استراتيجية، لتعزيز حلول النقل الجوي للطائرات بدون طيار ودمجها في شبكة النقل العام في أبوظبي، وتسريع حركة البضائع وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية في العاصمة.

وتم الإعلان عن هذه التصاميم خلال «ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025» التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني، ومنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، والمعرض المصاحب لها، وتعقد في أبوظبي خلال المدة من 10 إلى 12 فبراير الجاري، حيث وقعت LODD مذكرة تفاهم مع شركة Skyports لتطوير شبكة مهابط الطائرات التي تدعم تشغيل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) والطائرات اللوجستية الجوية المستقلة، في مواقع رئيسية عدة في أبوظبي.

وأكد راشد المناعي الرئيس التنفيذي لشركة LODD، أن بناء مهابط الطائرات يُعد خطوة هامة نحو دمج النقل الجوي بدون طيار في نظام النقل العام في أبوظبي، مشيراً إلى أن هذه التصاميم هي ثمرة دراسات جدوى معمقة، وتعاون مثمر مع الأطراف المعنية، ورؤية واضحة لعمليات النقل الجوي القابلة للتوسع.

وأضاف: «تمثل أبوظبي نموذجاً عالمياً في مجال النقل الجوي، بفضل النظم المتطورة، حيث تشكل هذه المهابط الأساس لشبكة تنقل جوي مستقبلية تدعم خدمات الطائرات الكهربائية العمودية التجارية وخدمات اللوجستيات الجوية غير المأهولة».

وخلال الحدث، قدم الخبراء لمحة عن الجهود المبذولة لتطوير هذه المهابط، وتقييم المجال الجوي، والتحليل التنظيمي للبنية التحتية في ثلاثة مواقع رئيسة هي: البطين، جزيرة ياس، وميناء خليفة، لافتين إلى أنه تم التواصل مع أكثر من 34 جهة معنية وتقييم 14 موقعًا محتملاً، وتم عمل دراسة جدوى شاملة عن المشروع وتقديمها إلى حكومة أبوظبي.

من جانبه، قال دانكن ووالكر، المدير التنفيذي لشركة Skyports: «إن الكشف عن هذه التصاميم وتوقيع مذكرة التفاهم اليوم يعكس التقدم الملحوظ في تطوير شبكات النقل الجوي المتقدم في أبوظبي».

وأضاف: «تمثل حركة البضائع جزءاً مهماً لا يقل عن عمليات نقل الركاب في مستقبل النقل الجوي المتقدم في أبوظبي، كما أن تطوير تصاميم شبكة مهابط الطائرات الشاملة للركاب والبضائع سيعود بالنفع الكبير على الشركات والأفراد في أبوظبي».

وتواصل دولة الإمارات تعزيز ريادتها العالمية في تبني التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما تستمر في إطلاق المبادرات التي تدعم بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وبدعم من الشركات الرائدة مثل LODD، تعزز الإمارات مكانتها مركزاً مبتكراً للأعمال والابتكار في المنطقة والعالم.