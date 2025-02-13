الذهب يرتفع وسط ترقب بيانات التضخم

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس إذ تترقب الأسواق تطورات خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

بحلول الساعة 0024 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2905.12 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن هبطت الأسعار بأكثر من واحد بالمئة عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في الجلسة الماضية. وبلغ الذهب مستوى قياسيا عند 2942.70 دولار يوم الثلاثاء.

فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2929.60 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من الدلائل بشأن السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.26 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 992.32 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 975.48 دولار.