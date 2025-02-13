«ألفا داتا» تعتزم إدراج 40% من أسهمها في سوق أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ألفا داتا، والشركات التابعة لها، عن نيتها طرح أسهمها العادية للاكتتاب العام، وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيتم طرح عدد 400 مليون سهم عاديّاً بقيمة اسمية قدرها 0.03 درهم لكل سهم، وهو ما يمثل نسبة 40% من رأسمال الشركة المصدر «أسهم الطرح» للاكتتاب العام.

وقال محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة ألفا داتا: يتمتع فريق إدارة ألفا داتا بخبرات جماعية تمتّد لسنوات عدة في تقديم حلول متخصّصة للعملاء ودفع التحول الرقمي، وخلال هذه الفترة، تمكّنت الشركة من تحقيق مكانة رائدة في السوق في تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة ودفع التحول الرقمي وتحقيق التميز التشغيلي في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومنذ تأسيسها في العام 1981 ببداية متواضعة في أبوظبي، تمكّنت الشركة من تحقيق النمو واستقطاب المواهب ليتجاوز عدد فريق عملها 1500 موظف في جميع أنحاء الإمارات وفي المملكة العربية السعودية وقطر.

وأضاف: طرحنا أسهمنا للاكتتاب العام الأولي يعد حدثّاً هامّاً ومثيراً لشركة ألفا داتا، حيث يمكّننا من تعزيز نجاحاتنا وترسيخ مكانتنا كمزود رائد في مجال التحول الرقمي، ومما لا شك فيه أننا سوف نواصل تعزيز وتوسيع عروضنا لضمان المحافظة على مكانتنا في الطليعة في رحلة التحول الرقمي لعملائنا، ودعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والدول التي نتواجد فيها في زيادة مساهمة التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

وقال فايز ألعبيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى ألفا داتا: «يسعدني أن أعلن عن نية طرح 40% من رأسمال شركة ألفا داتا للاكتتاب العام والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومنذ تأسيس ألفا داتا في العام 1981، تطورت المجموعة بشكل مطّرد وتمكّنت من تحقيق نمو كبير، ونعمل مع أكثر من 2200 مؤسسة تشمل القطاعين العام والخاص، فضلاً عن عملائنا من المؤسسات الحكومية، ومما لا شك فيه أن ألفا داتا تشهد توسعاً جغرافيّاً ليشمل المملكة العربية السعودية وقطر، الأمر الذي يعد دليلاً راسخاً على إمكانات نمو أعمالنا».

وجميع الأسهم المطروحة هي من قبل المساهمين الحاليين في الشركة، وهما شركة بن حمودة، وشركة ألعبيني للاستثمار «المساهمون البائعون»، والذين يحتفظون بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت من الأوقات قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص وبموجب القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

ويتاح الطرح للمستثمرين الأفراد ومستثمرين آخرين في دولة الإمارات، كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات أو الشريحة الأولى، وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات، كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية.

وتبدأ فترة الاكتتاب يوم الخميس 20 فبراير 2025 وتنتهي في يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وللمستثمرين المحترفين سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب. والمتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مارس 2025.