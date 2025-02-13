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اقتصاد

13.51 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» خلال 2024

13.51 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» خلال 2024
13 فبراير 2025 18:11

دبي (الاتحاد)
ارتفعت أرباح شركة إعمار العقارية إلى 13.51 مليار درهم بنهاية عام 2024، قياساً بأرباح قدرها 11.63 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن أفضل نتائجها على الإطلاق في عام 2024، مدفوعةً بعزيمة صلبة لتحدّي الحواجز التقليدية، ما مكّنها من تحقيق إنجازات تدلّ على كفاءتها التشغيلية، وأخلاقياتها المهنية الراسخة، ونهجها المرتكز على العملاء، فضلاً عن الابتكار والتميّز في البناء.
وحقّقت إعمار أعلى مبيعات عقارية لها على الإطلاق بلغت حوالي 70 مليار درهم، بزيادة نسبتها 72% مقارنةً بمبيعات عام 2023 التي بلغت 40.3 مليار درهم.
ومع نمو المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز: مدعومة بالمستوى القياسي للمبيعات العقارية في عام 2024، تجاوزت الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز 110 مليارات درهم حتى 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 55% مقارنةً بعام 2023، ما يبشر بنمو قوي في الإيرادات خلال السنوات المقبلة.
وسجلت إعمار أعلى إيرادات لها على الإطلاق بلغت 35.5 مليار درهم خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 33% مقارنةً بالعام السابق.
وسجلت إعمار أيضاً أعلى صافي أرباح لها على الإطلاق (قبل احتساب الضرائب) بلغ 18.9 مليار درهم بزيادة قدرها 25% مقارنةً بعام 2023.
و في ديسمبر 2024، كشفت إعمار عن سياسة جديدة لتوزيع الأرباح، بالإضافة إلى أعلى توزيعات أرباح مقترحة في تاريخها بنسبة 100% من رأس المال للعام 2024، وبقيمة تعادل 8.8 مليار درهم، وهي زيادة نسبتها 100% مقارنةً بعام 2023.
واستحوذت إعمار على 141 مليون قدم مربّع من الأراضي في مواقع رئيسة في دبي خلال عام 2024، بقيمة تطويرية إجمالية تساوي 96 مليار درهم.
و في عام 2024، بادرت إعمار بإصلاح جميع المنازل المتضررة جراء الأمطار غير المسبوقة التي شهدتها الدولة على نفقتها الخاصة، وتعود نتائجها القوية إلى تركيزها المستمر على متطلبات عملائها وجودة منتجاتها وخدماتها لتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء.
وقالت الشركة: «تلتزم مجموعة إعمار بإدارة تكاليفها بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية وحتى مع الازدياد الكبير في حجم الأعمال، يتم ترشيد التكاليف بالاستخدام الأمثل للموارد والابتكار المستمر».
و تعمل مجموعة إعمار على وضع استراتيجية تفصيلية للاستدامة، مع التركيز على استخدام الموارد وإدارة النفايات والحفاظ على المياه والتوريد المسؤول، إلى جانب تعزيز المسؤولية البيئية من خلال مبادرات متنوعة.
وقال محمد العبار، مؤسّس إعمار: «نحن سعداء جداً بالنتائج التي حققناها في عام 2024، وهي ثمرة دأبنا على تحدي قدراتنا، ومضاعفة أهدافنا، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والعمل الجاد، في ضوء التركيز الكامل على عملائنا ونجاحنا يرجع إلى ثقة عملائنا بنا، واجتهادنا في تجاوز المألوف من حيث التصميم وجودة التسليم وصيانة مجمّعاتنا وخدمة عملائنا بفعالية».
وأضاف: «يجسد التقدّم الذي أحرزته الشركة كذلك الاستراتيجيات الاقتصادية الاستباقية لإمارة دبي وحرصها على ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والاستثمار وفي ضوء هذه النتائج، نتطلع إلى مواصلة الأداء الإيجابي في مراكز التسوق والفنادق والمبيعات العقارية على مدار عام 2025. كما نجدد التزامنا بإطلاق المشاريع المبتكرة والمنتجات الاستثنائية عبر شتى قطاعات أعمالنا».

إعمار العقارية
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