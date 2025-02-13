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اقتصاد

1.6 مليار درهم أرباح «العربية للطيران» بنمو 4%

1.6 مليار درهم أرباح «العربية للطيران» بنمو 4%
13 فبراير 2025 19:40


الشارقة (الاتحاد)
حققت «العربية للطيران» أرباحاً صافية قياسية قبل حساب الضريبة بلغت 1.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بـ1.5 مليار درهم في عام 2023.
وتجاوز إجمالي حجم إيرادات المجموعة 6.63 مليار درهم للعام بزيادة نسبتها 11% مقارنة مع 6 مليار درهم في عام 2023.
وفي عام 2024، رسخت «العربية للطيران» التزامها بتحقيق النمو والتميز التشغيلي من خلال توسيع شبكة وجهاتها عبر مراكز عملياتها التشغيلية الست وذلك بإضافة 31 وجهة جديدة. وأدى هذا التوسع الاستراتيجي إلى زيادة السعة التشغيلية للشركة بنسبة 13%، وكذلك زيادة إجمالي عدد المسافرين بنسبة 12% حيت تم نقل أكثر من 18.8 مسافر عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية.
كما أعلنت الشركة عن ارتفاع معدل إشغال المقاعد بنسبة 2% ليصل إلى 82%، مما يؤكد الطلب القوي والمستدام على خدمات القيمة المضافة التي تقدمها «العربية للطيران».
وأوصى مجلس إدارة «العربية للطيران» بتوزيع 25% من رأسمال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 25 فلساً لكل سهم، وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة، حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.
وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: حققت مجموعة «العربية للطيران» عاماً استثنائياً في 2024، حيث شهد توسعاً كبيراً وتعزيزاً لحضورها في الأسواق الرئيسية، وقد واصلنا تحقيق نمو مالي وتشغيلي ملحوظين مستندين إلى نموذج الأعمال القوي الذي تتبعه الشركة، فضلاً عن تميز فريقها الإداري ومدى فعَالية استراتيجية النمو المتبعة.
وخلال الربع الأخير المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2024، سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 351 مليون درهم، بزيادة قدرها 56% مقارنة بـ225 مليون درهم في نفس الربع من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 7% لتصل إلى 1.6 مليار درهم، مدفوعة بزيادة قدرها 11% في أعداد المسافرين، حيث نقلت الشركة على متن رحلاتها 4.7 مسافر خلال الربع الأخير. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل إشغال المقاعد بنسبة 2% ليصل إلى 83%، مما يعكس الطلب المستدام على خدمات «العربية للطيران».

طيران العربية
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