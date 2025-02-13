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اقتصاد

«الاتحاد للطيران» تنقل 1.7 مليون مسافر خلال يناير

«الاتحاد للطيران» تنقل 1.7 مليون مسافر خلال يناير
14 فبراير 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر يناير 2025، لتبدأ العام بأداء قوي مستمر.
ورحّبت شركة الطيران بـ1.7 مليون مسافر خلال الشهر، في ارتفاع بلغ %13 عن الأرقام المسجّلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع عامل حمولة بلغ %89 مقارنة بـ%86 في يناير 2024.
وبهذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «شهدنا حركة مسافرين قوية في يناير، ما يعكس استمرار الزخم التصاعدي، مع عامل حمولة قوي بشكل خاص مع مواصلة الضيوف اختيار السفر مع الاتحاد، وإلى جانب هذه الأرقام القوية، يسعدني أن أبلغكم عن استمرار نمو رضا الضيوف، حيث سجل شهر يناير أعلى المستويات عن هذه الفئة».

قطاع الطيران
الاتحاد للطيران
رحلات الطيران
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الإمارات
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