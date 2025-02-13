«لولو» تفتتح هايبر ماركت جديداً بالعين

أبوظبي (الاتحاد)

تسعى لولو للتجزئة القابضة، لتعزيز حضورها في العين بإطلاق هايبر ماركت جديد في منطقة الجيمي.

ويأتي هذا التوسع عقب توقيع مذكرة تفاهم بين لولو للتجزئة القابضة وشركة الفلج للاستثمار.

ووقع سيف روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة، وحمدان الكتبي، العضو المنتدب لشركة الفلج للاستثمار، مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لمجموعة اللولو بأبوظبي، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة لولو للتجزئة، وأشرف علي موسليام، المدير التنفيذي للعمليات العالمية، وعدد من كبار المسؤولين. ويقع مركز العين المجتمعي في موقع استراتيجي بمدينة العين وسيقدم أحدث متجر ماركت لولو، الذي يمتّد على مساحة 20 ألف قدم مربع، مجموعة واسعة من المنتجات العالمية عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وقال حمدان الكتبي: «يمثل مركزنا المجتمعي الذي تم تطويره حديثاً استثماراً كبيراً في النظام الاقتصادي والاجتماعي في العين».

وقال يوسف علي موسليام: «يتماشى هذا التوسع مع رؤيتنا لتعزيز تجارب التسوق من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وحلول مبتكرة وخدمة استثنائية لجميع الجاليات في العين».