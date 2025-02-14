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اقتصاد

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

15% نمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الإمارات
14 فبراير 2025 13:28

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الجمعة ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي. بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2929.02 دولار للأوقية (الأونصة) ليقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2942.70 دولار والتي سجلها يوم الثلاثاء.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2957.50 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.32 دولار للأوقية. فيما صعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 996.35 دولار. وخسر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 991.26 دولار.

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المصدر: وكالات
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