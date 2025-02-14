«شعاع كابيتال» تحصل على تعهدات بقيمة 85 مليون درهم للاستثمار في سندات الدين

دبي (الاتحاد)

أعلنت شعاع كابيتال حصولها على تعهدات بقيمة 85 مليون درهم للاستثمار في إصدارها الخاص من سندات الدين الإلزامية التحويل لأسهم في رأسمال الشركة.

ومن المقرر إطلاق الإصدار بعد الحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية، وإتمامه بحلول نهاية مارس 2025، ما يمثل الخطوة الأخيرة في استراتيجية الشركة، لتحسين هيكل رأسمالها وتتطلع الشركة في المرحلة المقبلة إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القيمة المضافة للمساهمين.

وحققت شركة «شعاع كابيتال» إجمالي إيرادات تشغيلية معدلة لعام 2024 ما مقداره 89 مليون درهم، مدعوماً بشكل أساسي بالرسوم المتكررة من قطاع إدارة الأصول.

وسجلت الشركة خسائر تشغيلية معدلة قدرها 11 مليون درهم لعام 2024، نتيجة التراجع المؤقت في الإيرادات مع تنفيذ إعادة الهيكلة، التي تم تعويضها جزئياً من خلال إجراءات خفض التكاليف.

وبلغ صافي الخسائر العائدة للمساهمين 289 مليون درهم، ويرجع ذلك أساساً إلى حساب التعديلات غير النقدية على الأصول الموروثة والشركات التابعة، وذلك مقارنة بخسائر بلغت 906.6 مليون درهم في 2023.

وسجلت الشركة في عام 2024 خسائر تشغيلية صافية بقيمة 30 مليون درهم، ما يعكس التراجع المؤقت في الإيرادات، والذي تم تعويضه جزئياً عبر إجراءات خفض التكاليف التي تم اتخاذها خلال العام.

وتعكس النتائج التقدم الكبير الذي أحرزته الشركة خلال العام الماضي في استكمال حساب التعديلات غير النقدية على الأصول الموروثة وإعادة هيكلة أعمالها لتحقيق نمو مريح.

وقال وفيق بن منصور، الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال: «نجحت شعاع خلال عام 2024 في التعامل بكفاءة مع العديد من التحديات، وتحقيق تقدم كبير في إكمال خطتها لتحسين هيكل رأس المال، بما يوفّر أساساً قوياً لنمو الشركة في المستقبل، ويعكس الاهتمام الكبير من المستثمرين وردود الفعل الإيجابية على خطة إصدار سندات الدين الإلزامية التحويل لأسهم في رأسمال الشركة التقدم الذي أحرزناه، ونتطلع إلى استكمال هذه العملية قبل 31 مارس 2025.