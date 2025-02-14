381 مليون درهم صافي أرباح «الواحة كابيتال»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الواحة كابيتال» تحقيق أرباح صافية بقيمة 381 مليون درهم خلال السنة المالية 2024، مدفوعةً بزيادة الدخل من الرسوم ومكاسب أصول المحفظة.

وحققت الشركة عائدات إجمالية بلغت 1176 مليون درهم خلال السنة المالية 2024، مقارنة بـ1222 مليون درهم في عام 2023، بينما بلغت الأرباح الصافية العائدة إلى المساهمين 381 مليون درهم، مما يمثّل عائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 10%.

وخلال الربع الرابع من العام، سجلت الواحة كابيتال أرباحاً صافية بلغت 99 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الأصول المدارة للشركة، والتي تتضمن رأسمال الشركة ورأس المال من أطراف ثالثة، 11.9 مليار درهم في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 13% مقارنة بـ10.5 مليار درهم خلال العام 2023.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بالتزامات استثمارية جديدة من المستثمرين من الأطراف الثالثة.

كما بلغ إجمالي أصول الأطراف الثالثة 6.9 مليار درهم بنهاية العام، بما يمثل حوالي 58% من إجمالي حجم الأصول المدارة، ويعكس ذلك قدرة الواحة كابيتال في استقطاب رؤوس أموال جديدة من مؤسسات الاستثمار الدولية.

وخلال العام 2024، نجحت الشركة في إعادة هيكلة تسهيلاتها الائتمانية المتجددة البالغة قيمتها 400 مليون دولار، بدعم من أربعة بنوك إقليمية كبرى بشروط محسّنة وفترة سداد تمتد ثلاث سنوات، لتزيد قيمته إلى 500 مليون دولار، وتمديد أجل استحقاقه لمدة تصل إلى عامين إضافيين.

وستسهم هذه الخطوة في منح الواحة كابيتال مرونة مالية أكبر، مما يتيح لها اغتنام فرص النمو مع مواصلة إدارتها الفعّالة لميزانيتها العمومية.

ونتيجة للأداء المالي المرن لشركة الواحة كابيتال في عام 2024، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 10 فلساً للسهم الواحد، وتخضع هذه التوصية لموافقات الجهات التنظيمية والمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة.

وحققت شركة «الواحة لاند»، ذراع التطوير العقاري التابعة والمملوكة بالكامل للواحة كابيتال، والتي تمتلك وتدير مشروعاً عقارياً للصناعات الخفيفة في أبوظبي، أرباحاً صافية بقيمة 46 مليون درهم خلال عام 2024، مقارنةً بـ44 مليون درهم خلال الفترة ذاتها في العام الماضي.

وبالنسبة لمشروع «المركز» تعمل المرحلتان الأولى والثانية -أ بكامل طاقتهما تقريباً، حيث تتمتعان بمعدل إشغال بنسبة 98% عبر 182.5 ألف متر مربع من الوحدات الصناعية واللوجستية متعددة الاستخدامات. كما تم الانتهاء من المرحلة «2ب» من المشروع خلال الربع الأول من عام 2024، ونتيجة للطلب المتزايد عليه، وصلت نسبة الإشغال إلى حوالي 50% من المساحة المكتملة البالغة 76 ألف متر مربع بنهاية العام.