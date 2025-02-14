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اقتصاد

«2 بوينت زيرو» تستحوذ على حصة في «إي أتش سي للاستثمار»

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14 فبراير 2025 18:22


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «2 بوينت زيرو»، المنصة الاستثمارية العالمية التابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على حصة في شركة «إي أتش سي للاستثمار»، المتخصصة في مجال توزيع الطاقة.
وتمثّل هذه الخطوة الاستراتيجية، دفعة قوية لمنصة الطاقة «إي بوينت زيرو» التابعة لشركة «2 بوينت زيرو»، حيث تعزز التزامها بتحقيق التقدم في مجال حلول خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية الذكية في دولة الإمارات وخارجها.
ويأتي هذا الاستحواذ في إطار رؤية «2 بوينت زيرو» الرامية إلى بناء محفظة أعمال عالمية ومتكاملة، تتسم بالتنوع والمرونة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة وتقديم القيمة المضافة.
وقالت معالي مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «2 بوينت زيرو»: يمثّل دمج شركة «إي أتش سي للاستثمار» ضمن منظومة «إي بوينت زيرو» خطوة مهمة نحو الأمام، حيث نتطلع سوياً إلى الاستفادة من حلول إزالة الكربون المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لبناء نظم مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات والقطاعات والمستثمرين على حد سواء.
وبموجب هذه الشراكة، تعتزم منصة «إي بوينت زيرو» نشر تقنيات الشبكة الذكية المتطورة والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونظم المراقبة الحديثة، بهدف رفع كفاءة عمليات توزيع الطاقة وموثوقيتها وسلامتها في دولة الإمارات، ما يسهم في خفض مستويات الهدر وتحسين الاستفادة من الموارد وتوفير حلول أكثر ذكاءً في مجال الطاقة.
ومن جهته، قال مصطفى رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «إي أتش سي للاستثمار»: يجسّد هذا التعاون التزامنا المشترك بدمج أحدث التقنيات المتطورة مع الممارسات المستدامة، حيث نسعى معاً إلى إرساء معايير جديدة في مجال البنية التحتية للطاقة، وتسريع وتيرة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، وبناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة، وذلك من خلال الجمع بين الدور الريادي في السوق لشركة «إي أتش سي للاستثمار» والرؤية المستقبلية لـ«منصة 2 بوينت زيرو».

 

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