233.1 مليون درهم أرباح مجموعة E7

أبوظبي (الاتحاد)

حققت مجموعة E7 أداءً مالياً قوياً في عام 2024، حيث بلغت إيراداتها 700.7 مليون درهم، بزيادة 11% مقارنةً مع إيرادات عام 2023 البالغة 631.9 مليون درهم.

وارتفع إجمالي الربح للمجموعة إلى 229.8 مليون درهم في عام 2024، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي، مع الحفاظ على هامش ربح قوي والذي تحسن إلى 32.8%.

وبلغ صافي الأرباح المسجل قبل خصم الضريبة 256.2 مليون درهم في عام 2024، بزيادة تتخطى الستة أضعاف على أساس سنوي، في حين بلغ صافي الأرباح السنوية بعد خصم الضريبة 233.1 مليون درهم في عام 2024، وبلغت هوامش صافي الأرباح 33.3%.

ويسلط هذا الأداء الراسخ الضوء على قوة E7 المستمرة عبر قطاعي الحلول الأمنية والتعبئة والتغليف، إلى جانب تركيزها الاستراتيجي على قطاعات الإنتاج ذات هوامش الربح المرتفعة مدعومةً بتوليد إيرادات الفائدة.

وتتمتع الشركة بوضع مالي قوي يبلغ 1442 مليون درهم، ما يجعلها في وضع جيد يؤهلها لتحقيق نمو استراتيجي.

وأكد مجلس الإدارة التزامه بتحقيق العوائد للمساهمين مع توزيع ما لا يقل عن 50% من صافي أرباحها السنوية القابلة للتوزيع، وذلك تماشياً مع سياسة المجموعة لتوزيع الأرباح.