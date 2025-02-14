السبت 15 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

759 مليون درهم إيرادات «ألف للتعليم»

759 مليون درهم إيرادات «ألف للتعليم»
15 فبراير 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
عدلي يعود إلى ملاعب الإمارات

سجلت «ألف للتعليم القابضة» «بي. إل. سي» زيادة بنسبة 6% في الأرباح قبل احتساب الضريبة، لتصل إلى 491.7 مليون درهم مقابل 463.6 مليون درهم في عام 2023 فيما نما هامش الأرباح قبل احتساب الضرائب ما نسبته 65%، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام 2023.  وحققت «ألف للتعليم» نمواً ملحوظاً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك لتصل إلى 512.2 مليون درهم أي بزيادة سنوية قدرها 5% في المقابل، انخفضت التكاليف بنسبة 5% لتصل إلى 280 مليون درهم مقارنة بـ294.6 مليون درهم في العام 2023. 
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 759 مليون درهم في 2024. وتضاعف عدد المدارس باشتراك مدفوع في دولة الإمارات من 82 إلى 167. 
وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة «ألف للتعليم»: يعكس أداء «ألف للتعليم» الأسس المتينة التي نعتمدها والتي تدعم نمو عملياتها، وترسخ مكانتها الرائدة في قطاع تكنولوجيا التعليم.
وتلتزم الشركة بتوزيع أرباح لا تقل عن 135 مليون درهم لمالكي الأسهم حرة التداول -الذين يشكلون 20% من إجمالي المساهمين- وذلك لكل من العامين الماليين 2024 و2025، وفي الربع الثالث من العام 2024، تم توزيع مبلغ 67.5 مليون درهم على المستثمرين من مالكي الأسهم حرة التداول، مما رفع إجمالي الأرباح الموزعة في عام 2024 إلى 203.6 مليون درهم، مما يعني أن التوزيعات المرحلية للمساهمين من مالكي الأسهم حرة التداول بلغت 0.05 درهم للسهم، ما يعكس عائداً على الأرباح بنسبة تصل إلى 8.7% طبقاً لمعدلات سعر السهم في الفترة الأخيرة.

ألف للتعليم
شركة ألف للتعليم
الإمارات
الأرباح
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
الرياضة
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
اليوم 13:00
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
الترفيه
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
اليوم 12:48
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
الرياضة
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
اليوم 12:41
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
الرياضة
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©