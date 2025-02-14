759 مليون درهم إيرادات «ألف للتعليم»

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت «ألف للتعليم القابضة» «بي. إل. سي» زيادة بنسبة 6% في الأرباح قبل احتساب الضريبة، لتصل إلى 491.7 مليون درهم مقابل 463.6 مليون درهم في عام 2023 فيما نما هامش الأرباح قبل احتساب الضرائب ما نسبته 65%، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام 2023. وحققت «ألف للتعليم» نمواً ملحوظاً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك لتصل إلى 512.2 مليون درهم أي بزيادة سنوية قدرها 5% في المقابل، انخفضت التكاليف بنسبة 5% لتصل إلى 280 مليون درهم مقارنة بـ294.6 مليون درهم في العام 2023.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 759 مليون درهم في 2024. وتضاعف عدد المدارس باشتراك مدفوع في دولة الإمارات من 82 إلى 167.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة «ألف للتعليم»: يعكس أداء «ألف للتعليم» الأسس المتينة التي نعتمدها والتي تدعم نمو عملياتها، وترسخ مكانتها الرائدة في قطاع تكنولوجيا التعليم.

وتلتزم الشركة بتوزيع أرباح لا تقل عن 135 مليون درهم لمالكي الأسهم حرة التداول -الذين يشكلون 20% من إجمالي المساهمين- وذلك لكل من العامين الماليين 2024 و2025، وفي الربع الثالث من العام 2024، تم توزيع مبلغ 67.5 مليون درهم على المستثمرين من مالكي الأسهم حرة التداول، مما رفع إجمالي الأرباح الموزعة في عام 2024 إلى 203.6 مليون درهم، مما يعني أن التوزيعات المرحلية للمساهمين من مالكي الأسهم حرة التداول بلغت 0.05 درهم للسهم، ما يعكس عائداً على الأرباح بنسبة تصل إلى 8.7% طبقاً لمعدلات سعر السهم في الفترة الأخيرة.