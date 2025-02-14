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اقتصاد

«راكز» تطرح في «جلفود» حلولاً متكاملة لقطاع الأغذية

«راكز» تطرح في «جلفود» حلولاً متكاملة لقطاع الأغذية
15 فبراير 2025 01:03

رأس الخيمة (الاتحاد)

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تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في معرض جلفود، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي يحتفل هذا العام بدورته الثلاثين.
وتستعرض «راكز»، خلال المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، من 17 إلى 21 فبراير الجاري، حلولها الشاملة للأعمال أمام المستثمرين العالميين، الذين يتطلعون إلى التوسع في قطاع الأغذية والمشروبات المزدهر بالإمارات. وتحتضن «راكز» حوالي 1000 شركة تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات، من بينها علامات تجارية عالمية ومحلية بارزة.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن قطاع الأغذية والمشروبات يشهد تحولات جوهرية مدفوعة بالابتكار والاستدامة وتغير متطلبات المستهلكين، ويعد معرض جلفود منصة رئيسية، تتشكل فيها ملامح مستقبل القطاع.

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