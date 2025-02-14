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اقتصاد

«دبي للقوارب» يستعرض تطور قطاع السياحة الترفيهية

زوار بإحدى الدورات السابقة للمعرض (من المصدر)
15 فبراير 2025 01:03

دبي (الاتحاد)

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ينطلق معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الـ 31 في دبي هاربر بين 19 و23 فبراير الجاري بتوقعات لاستقبال أكثر من 30 ألف زائر سيستمتعون بتجربة فريدة هي الأضخم والأكثر تميزا على مستوى العالم في المجال البحري وذلك في أحد أرقى وأحدث الموانئ في المنطقة.
ويشهد المعرض البحري السنوي مشاركة أكثر من 200 يخت ومركبة مائية حيث يتم عرض أكثر من 100 منها على الماء بينما يتم عرض البقية على أرض المعرض وهي من إنتاج أشهر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة القوارب. 
ويوفر المعرض السنوي الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي مزيدا من الفرص المميزة للمجتمع البحري حيث لا يقتصر على استعراض أحدث وأفخم تصاميم اليخوت والقوارب بل يتعداه ليشمل أيضاً تسهيل عمليات البيع والشراء لليخوت الفاخرة المستعملة والترويج للعقارات الساحلية الفاخرة.
وقالت تريكسي لوه ميرماند نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي ان معرض دبي العالمي يواصل للقوارب في دورته الـ31 مسيرة التطور لمواكبة التغيرات المتسارعة في المجال البحري.

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معرض دبي العالمي للقوارب
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