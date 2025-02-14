50 شركة تشارك بمعرض «صنع في أرمينيا» برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

ينطلق يوم الخميس المقبل بمركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة، فعاليات الملتقى الأرميني تحت عنوان «صنع في أرمينيا 2025»، الذي تتم استضافته للمرة الأولى بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ويستمر حتى 22 فبراير الجاري.

يشارك في الحدث أكثر من 50 شركة أرمينية متخصصة في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى نخبة من الموردين وأهم العلامات التجارية الأرمنية. وتستعرض الشركات الأرمينية منتجاتها وخدماتها وحلولها المبتكرة لجمهور الزوار من داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين والشركاء الدوليين، وممثلي الدوائر المحلية والحكومة الاتحادية.

وأشار محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا تمثل نموذجاً رائداً في العلاقات الاقتصادية الدولية، وتشهد نمواً وازدهاراً سريعاً، لا سيما مع إمارة رأس الخيمة، التي تُعد وجهة مثالية لجذب الشركات الأرمنية.