السبت 15 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

50 شركة تشارك بمعرض «صنع في أرمينيا» برأس الخيمة

50 شركة تشارك بمعرض «صنع في أرمينيا» برأس الخيمة
15 فبراير 2025 01:03

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
عدلي يعود إلى ملاعب الإمارات

ينطلق يوم الخميس المقبل بمركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة، فعاليات الملتقى الأرميني تحت عنوان «صنع في أرمينيا 2025»، الذي تتم استضافته للمرة الأولى بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ويستمر حتى 22 فبراير الجاري. 
يشارك في الحدث أكثر من 50 شركة أرمينية متخصصة في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى نخبة من الموردين وأهم العلامات التجارية الأرمنية. وتستعرض الشركات الأرمينية منتجاتها وخدماتها وحلولها المبتكرة لجمهور الزوار من داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين والشركاء الدوليين، وممثلي الدوائر المحلية والحكومة الاتحادية.
وأشار محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا تمثل نموذجاً رائداً في العلاقات الاقتصادية الدولية، وتشهد نمواً وازدهاراً سريعاً، لا سيما مع إمارة رأس الخيمة، التي تُعد وجهة مثالية لجذب الشركات الأرمنية.

أرمينيا
الإمارات
رأس الخيمة
غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة
غرفة رأس الخيمة
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
الرياضة
مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
اليوم 13:00
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
الترفيه
"كيف تسعى ميتا لتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي مبتكرة؟"
اليوم 12:48
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
الرياضة
بن طالب أول منظم لـ«ضربات القلب» في فرنسا
اليوم 12:41
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
الرياضة
أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©