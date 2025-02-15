الأسهم الأميركية ترتفع رغم حرب «التعرفات»

شريف عادل (واشنطن)

تجاهلت الأسهم الأميركية حرب التعرفات التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتنهي الأسبوع على ارتفاع، بينما لم يتوقف المستثمرون عن تقييم آخر المستجدات على صعيد التجارة العالمية والتضخم، وكان أهمها إعلان ترامب فرض تعرفات انتقامية على كل الدول التي تفرض رسوماً على مشترياتها من الولايات المتحدة.

وبنهاية تعاملات آخر أيام الأسبوع، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 165.35 نقطة، أو 0.37%، ليغلق عند 44.546.08 نقطة. كما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.01% ليصل إلى 6.114.63 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.41% ليغلق عند 20.026.77 نقطة. وأنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية الأسبوع في المنطقة الخضراء، حيث تحسنت معنويات المستثمرين بعد حصولهم على مزيد من الوضوح بشأن خطط التعرفات الجمركية لترامب، بينما جاءت البيانات الجديدة عن التضخم أكثر إيجابية مما كان متوقعاً في البداية.

كما تجاهل المتداولون البيانات التي صدرت يوم الجمعة، والتي أظهرت انخفاضاً بنسبة 0.9% في مبيعات التجزئة لشهر يناير، وهو أسوأ من التقديرات التي وضعها داو جونز، والتي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 0.2 %.

وحقق مؤشر ستاندرد أند بورز 500 هذا الأسبوع مكاسب بنحو 1.5%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.6%، وسجل مؤشر ناسداك ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال الأسبوع.