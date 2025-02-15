مطارات الإمارات تستحوذ على %36 من المسافرين بالمنطقة

رشا طبيلة (أبوظبي)

تصدرت مطارات الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط في عدد المسافرين للعام 2024، لتستحوذ على نحو %36 من أعداد المسافرين بمطارات دول المنطقة خلال العام الماضي.

وأفادت البيانات الصادرة عن مطارات الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت وعُمان والبحرين وقطر ومصر والأردن، أن عدد المسافرين تجاور 400 مليون مسافر في 2024، في وقت سجلت فيه مطارات الإمارات منفردة نحو 147.8 مليون مسافر.

بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، ارتفعت حركة المسافرين عبر مطارات الإمارات بنسبة 10% لتصل إلى 147.8 مليون مسافر، مقارنة بـ134 مليون مسافر في عام 2023، كما حقق الشحن الجوي نمواً ملحوظاً بنسبة 17.8%، ليصل إلى 4.36 مليون طن مقارنة بـ3.7 مليون طن في العام الماضي، مما يعزز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في مجال النقل الجوي، حيث تعكس هذه النتائج النمو المستدام والكفاءة التشغيلية للقطاع، إلى جانب دوره الحيوي في ربط العالم عبر مطارات الدولة. وأشارت بيانات قطاع الطيران المدني السعودي، إلى أن مطارات المملكة شهدت نمواً في أعداد المسافرين بنسبة 15% خلال العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر، وبزيادة 24% عن مستويات ما قبل الجائحة.

وبلغ عدد المسافرين عبر مطار الدوحة الدولي في 2024 نحو 52.7 مليون مسافر، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ إجمالي البضائع المناولة 2.6 مليون طن، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب الاتحاد العربي للنقل الجوي، فقد بلغ عدد المسافرين بمطار البحرين الدولي العام الماضي نحو 9.4 مليون، أي زيادة بنسبة 7%.

وارتفع عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عُمان في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024 بنسبة 3.1% مسجلاً 13.2 مليون مسافر مقارنة بـ12.8 مليون مسافر بنهاية نوفمبر من عام 2023.

وفي مصر، ارتفع عدد الركاب بالمطارات المصرية خلال العام 2024 بنسبة 9%، مقارنة بالعام 2023، وفق ما أعلنته وزارة الطيران المدني في مصر في وقت سابق، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب بالمطارات المصرية خلال العام الماضي نحو 22 مليون مسافر مقارنة بـ20.2 مليون راكب لعام 2023، وسجل مطار القاهرة الدولي 28.775 مليون راكب، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الركاب عبر المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر العام الماضي. وبحسب مجموعة المطار الدولي في الأردن، فإن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 8.8 مليون مسافر خلال 2024، وتم التعامل مع 75.450 طناً من الشحن الجوي، بزيادة نسبتها 12% مقارنة بعام 2023.

ريادة عالمية

يتميز قطاع الطيران المدني في الإمارات بريادته العالمية، ومساهمته في الاقتصاد الإماراتي، حيث يساهم بما بين 12 و13% من الناتج المحلي الإجمالي بالدولة، ويوفر ملايين الوظائف في الدولة.