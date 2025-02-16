«دراجون أويل»: تعزيز فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المصري

القاهرة (وام)

يشارك وفد رفيع المستوى من شركة «دراجون أويل»، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2025»، الذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الطاقة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة «دراجون أويل»، أن مشاركة الشركة في «إيجبس 2025» تعكس التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأشار معاليه إلى أن قطاع الطاقة يعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين الشركات الإماراتية والمصرية لتعزيز استدامة القطاع ورفع كفاءته التشغيلية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المشاريع الاستثمارية النوعية.

وأضاف الطاير أن الشراكة الاستراتيجية بين «دراجون أويل» والحكومة المصرية أثمرت عن نجاحات بارزة في قطاع النفط والغاز، مشيداً بالدور المحوري للجهات المعنية في مصر في توفير بيئة أعمال ديناميكية ومحفزة، ما أسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في مجال الطاقة.

وترأس وفد الشركة أحمد بطي المحيربي، عضو مجلس الإدارة، يرافقه علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

من جهته، أوضح الجروان أن «دراجون أويل» تركز على توظيف أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة الإنتاج في الحقول النفطية، خاصة في خليج السويس، مشيراً إلى أن «إيجبس 2025» يشكل منصة مهمة لاستعراض إنجازات الشركة وبحث آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين.

وأضاف أن الشركة تولي اهتماماً خاصاً بالابتكار والتحول الرقمي لتطوير عملياتها التشغيلية، حيث تعمل على إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج بخليج السويس، بما يسهم في تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة قطاع الطاقة. كما ستستعرض خلال المؤتمر أحدث مشاريعها المرتبطة بهذه التقنيات، والتي تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة التشغيلية في قطاع النفط والغاز.