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اقتصاد

«بي.بي»: بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع آبار ريڤن للغاز في مصر

«بي.بي»: بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع آبار ريڤن للغاز في مصر
17 فبراير 2025 01:14

القاهرة (رويترز) 

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أعلنت شركة «بي.بي» البريطانية العملاقة، أمس، بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع تنمية آبار ريڤن للغاز في مصر، والذي يتضمن ربط آبار بحرية إضافية بالتسهيلات المقامة في محطة ريڤن البرية التابعة لمشروع غرب دلتا النيل.
وقالت «بي.بي» في بيان إن من المتوقع أن تسهم الآبار الجديدة في إنتاج حوالي 220 مليار قدم مكعبة من الغاز وسبعة ملايين برميل من المكثفات.
وقال بيان «بي.بي» إن الانتهاء من برنامج حفر مشروع تنمية آبار ريڤن قبل الجدول الزمني المحدد ساهم في تسريع بدء الإنتاج.
وحقل ريڤن هو المرحلة الأخيرة من مشروع غرب دلتا النيل، وبدأ الإنتاج فيه بداية عام 2021. وشملت مراحله تطوير ثمانية آبار بحرية تقع على بعد يصل إلى 65 كيلومتراً من الشاطئ.

مصر
الغاز
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