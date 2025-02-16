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زيادة أرباح الشركات في الإمارات باستخدام الـ AI

زيادة أرباح الشركات في الإمارات باستخدام الـ AI
17 فبراير 2025 01:13

يوسف العربي (أبوظبي) 

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أكدت 89% من الشركات في الإمارات أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأتمتة كان له تأثير إيجابي على الربحية خلال الـ 24 شهراً الماضية، بحسب تقرير أصدرته مؤسسة «كيه بي إم جي» للاستشارات بناء على استطلاع للرأي.
 وتوقع 76% من قادة التكنولوجيا في الإمارات أن الذكاء الاصطناعي سيحدث طفرة في خلق المعرفة وقيادة الممارسات، كما أن 96% يخططون للاستثمار في تقنيات السحابة العامة والمتعددة، فيما أكد 70% أن فجوة المهارات يتم معالجتها الآن من خلال التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي. وأوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي يحدث تقدماً كبيراً في الأتمتة وتحليلات البيانات وإشراك العملاء، مما يؤدي إلى طفرة حقيقية في كيفية عمل الشركات واتخاذ القرارات.
ونوه التقرير بأنه بوجود مراكز البيانات العالمية العملاقة في الإمارات، توفر الحوسبة السحابية فرصة للتوسع ومرونة لا مثيل لها، وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة وتحليل كميات هائلة من البيانات الناتجة عن العمليات الرقمية. 
وبسؤال المستطلعين أظهر قادة التكنولوجيا في الإمارات تبنياً أعلى للحوسبة (99%) مقارنة بالمتوسط العالمي (97%). 

الإمارات
الذكاء الاصطناعي
التكنولوجيا
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