كندة إبراهيم المدير الإقليمي للمنصة لـ«الاتحاد»: «تيك توك» ترفيه وتعليم وتثقيف

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

تستعد منصة «تيك توك» لإطلاق خدمة STEM Feed، البث المخصص للمحتوى التعليمي، في الإمارات ومصر قريباً، حسبما قالت المدير العام الإقليمي للعمليات في المنصة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان وجنوب آسيا، كِندة إبراهيم.

وكانت المنصة قد أطلقت الخدمة التي تركز على المحتوى الخاص بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في الولايات المتحدة أولاً، في مارس 2023 للشباب من عمر 18 فما دون، ثم أتاحت الخدمة للمستخدمين بأوروبا أوائل 2024 قبل أن تتيحها لجميع الأعمار أواخر العام، ثم أطلقتها للمرة الأولى بـ«العربية» في السعودية الشهر الماضي.

وتتيح STEM Feed للجمهور الوصول إلى محتوى تعليمي موثوق يقدّمه نخبة من الخبراء والمتخصصين، لاستكشاف موضوعات جديدة بطريقة تفاعلية ومبتكرة. وتسجل الخدمة ملايين المشاهدات عبر المنصة التي بدأت تسعى في السنوات الأخيرة لتقديم ما هو أكثر من المحتوى الترفيهي الذي صنع انطلاقتها وشهرتها الكبرى عبر العالم.

وقالت المدير الإقليمي للمنصة، في حوار مع «الاتحاد»، إن المنصة تحرص على دعم المحتوى التعليمي، وتعزيز الثقافة الرقمية بمبادرات نوعية، مثل #BookTok، الذي يضم أكثر من 45 مليون منشور، يقدم فيها المتابعون مراجعات وتوصيات لكتبهم المفضلة، حتى أصبح بمثابة ظاهرة أدبية، بتشجيع جيل جديد على مشاركة حبهم للقراءة ومساعدة المؤلفين في العثور على جماهير جديدة.

وينشط عبر «تيك توك» العديد من صناع المحتوى المتخصصين في مجالات متنوعة، مثل الطب، والهندسة، والرياضيات، والفيزياء، والتكنولوجيا، الأمر الذي يسهم في نشر المعرفة بطرق مبتكرة وجذابة، كما دعمت المنصة التعلُّم عن بُعد عبر #LearnOnTikTok، الذي يضم أكثر من 42 مليون منشور، بما يشجع الجمهور على استكشاف كل شيء حولهم من الجيوليوجيا إلى التاريخ القديم.

وقالت المدير العام الإقليمي لـ«تيك توك»، إن المنصة أطلقت أيضاً مركز التعلُّم الإلكتروني «جاهزين للدراسة»، بالشراكة مع عدد من أبرز المنصات المتخصصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتقديم محتوى تعليمي متميز لطلاب المرحلة الثانوية.

كما تم إطلاق برنامجين لتعزيز المهارات والمعرفة لتمكين الشباب من الاستفادة من المنصة، وزيادة الوعي بالقضايا الرئيسة، واكتشاف المواهب، وتطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، بالتعاون مع خبراء ومتخصصين في بناء الكفاءات المهنية.

وأطلقت المنصة أيضاً أداة تتيح للمبدعين تصنيف المحتوى المُولَّد بالذكاء الاصطناعي، التزاماً منها بتوفير بيئة آمنة وإيجابية، تضمن مكافحة المعلومات المضللة بإجراءات صارمة، تشمل أنواعاً محددة من المحتوى، مثل المعلومات الطبية، وكل ما يتعلق بالانتخابات، والمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، ونظريات المؤامرة، والمعلومات المغلوطة حول الكوارث الطبيعية.

وأكدت كِندة إبراهيم أن المنصة تقوم باستمرار بإزالة المعلومات المضللة الضارة والأخبار الكاذبة وتوقف الحسابات التي تكرّر نشرها، في إطار سياسات تحقق التوازن بين حرية التعبير ومنع الضرر، بالتعاون مع خبراء عالميين ومجالس استشارية. وأشارت إلى أن المنصة تتعاون أيضاً مع جهات التحقق من الحقائق المعتمدة دوليًا، خاصة في القضايا الحساسة المتعلقة بالصحة والسلامة العامة، كما تُعَدّ تيك توك أول منصة تطبق تقنية «Content Credentials» بالشراكة مع C2PA للتحقق من صحة المحتوى.