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متى نخشى الـ AI؟!.. عندما يجتاز «اختبار الإنسانية الأخير»

متى نخشى الـ AI؟!.. عندما يجتاز «اختبار الإنسانية الأخير»
17 فبراير 2025 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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وضع باحثون بمركز AI Safety and Scale AI الأميركي مؤخراً اختباراً أسموه: «الاختبار الأخير للبشرية». يزعم الباحثون الذين يعدون من أذكى البشر في العالم - أنه أصعب اختبار تم إجراؤه على الإطلاق لأنظمة الذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. يتكون الاختبار من ما يقرب من 3000  سؤال متعدد الخيارات، لاختبار قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي في علوم مثل الفلسفة التحليلية وهندسة الصواريخ. وكلها على مستوى يتحدى طلبة الدراسات العليا. وضع الأسئلة علماء بارزون حصدوا أرفع الجوائز، وقد طلب منهم جميعاً وضع أسئلة صعبة للغاية يعرفون إجاباتها. 
بمجرد تجميع قائمة الأسئلة، أعطى الباحثون الاختبار لستة نماذج رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. المفاجأة أنهم جميعاً فشلوا فشلاً ذريعاً. سجل نظام OpenAI أعلى الدرجات في المجموعة، بدرجة 8.3 بالمائة.
قال صاحب فكرة الاختبار دان هندريكس، الباحث البارز، ومدير مركز سلامة الذكاء الاصطناعي المعروف، إنه يتوقع أن ترتفع هذه الدرجات بسرعة، حتى تتجاوز 50 في المائة بنهاية العام. 
 وقال هندريكس الذي عمل على تجميع أسئلة الاختبار، إنه في تلك المرحلة، يمكن اعتبار أنظمة الذكاء الاصطناعي، قادرة على الإجابة عن الأسئلة حول أي موضوع بشكل أكثر دقة من الخبراء.
ويذكر أن العلماء عملوا على مدى سنوات، على قياس أنظمة الذكاء الاصطناعي، بإعطائها مشاكل صعبة في الرياضيات والعلوم والمنطق، مثلاً. كانت مستوى النجاح في تلك الاختبارات يمثل مقياساً تقريبياً لتقدم الذكاء الاصطناعي.
لكن هذه الأنظمة أصبحت الآن جيدة جداً، لذلك كان لا بد من وضع اختبارات جديدة وأصعب - غالباً بأسئلة قد يواجهها طلاب الدراسات العليا في امتحاناتهم.
وقد حصلت النماذج الجديدة من شركات مثل OpenAI وGoogle وAnthropic على درجات عالية في العديد من التحديات على مستوى طلبة الدكتوراه، مما يطرح سؤال تقشعر له الأبدان: هل أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي ذكية جداً بحيث لا يمكننا قياسها؟ حسبما تقول الـ«نيويورك تايمز».

الذكاء الاصطناعي
الفلسفة
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