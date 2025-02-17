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اقتصاد

الذهب يصعد مع انخفاض الدولار

الذهب
17 فبراير 2025 09:42

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع انخفاض الدولار الأميركي، إذ يترقب المستثمرون مزيداً من التفاصيل بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية.
وبحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2899.73 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا إلى 2942.70 دولار للأوقية في 11 فبراير.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2912.50 دولار للأوقية.
وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين مع تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 32.41 دولار للأوقية بعد بلوغها أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر 2024 يوم الجمعة.
وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 986.85 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم اثنين بالمئة إلى 980.70 دولار للأوقية.

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