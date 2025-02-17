«أبوظبي العالمي» يشارك في مؤتمر «آي كونيكشنز جلوبال آلتس»



أبوظبي (الاتحاد)

شارك أبوظبي العالمي (ADGM) في مؤتمر «آي كونيكشنز جلوبال آلتس» 2025، ليواصل جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقات العالمية من خلال سلسلة من اللقاءات الدولية. كما عقد أبوظبي العالمي (ADGM) جولة أخرى من اللقاءات الثنائية الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأميركية.

وساهم نجاح الجولة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لمديري الأصول العالمية في صناديق التحوط والأسهم الخاصة ورأس المال المُغامر.

ويشهد أبوظبي العالمي (ADGM) إقبالاً متزايداً من كبرى الشركات العالمية التي تسعى للاستفادة من بيئة الأعمال التنظيمية والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الإمارة.

ويأتي هذا النمو المتسارع بعد النجاح الكبير الذي حققه أبوظبي العالمي (ADGM) خلال مشاركته بمؤتمر «آي كونيكشنز جلوبال آلتس» 2024، إلى جانب سلسلة اللقاءات التي عقدها في نيويورك وواشنطن خلال الربع الأخير من العام نفسه.

وشارك أبوظبي العالمي (ADGM) في جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان «أبوظبي: عاصمة رأس المال»، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر آي كونيكشنز جلوبال آلتس 2025. وسلطت الجلسة الضوء على التطور المذهل لإمارة أبوظبي والتي أصبحت أحد أبرز المراكز المالية العالمية، مدعومة برصيدها الضخم من صناديق الثروة السيادية البالغ 1.7 تريليون دولار أميركي.

كما شهدت الجلسة مشاركة أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM)؛ ولورانس ﺑﺎراﻣﺎﺳﻴﻔﺎم، المدير التنفيذي الأول في سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في أبوظبي العالمي (ADGM)؛ ورايان تايلور، الشريك في شركة ببريفان هوارد.

وتطرقت المناقشات إلى تطور المنظومة المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، وإطاره التنظيمي المتطور، والاهتمام المتزايد من مدراء الأصول العالميين الراغبين في إرساء حضورهم في المنطقة.

وعقد أبوظبي العالمي ADGM))28 لقاءً ثنائياً مع كبار مديري الأصول، وشركات الأسهم الخاصة، وصناديق التحوط، والمكاتب العائلية، ومستثمري رأس المال المُغامر من أسواق مالية رئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وكندا وسويسرا والبرازيل.

ويعكس الاهتمام المتنامي بأبوظبي مكانتها الرائدة كمركز عالمي لإدارة الأصول، حيث توفر الإمارة فرصاً استثمارية فريدة للمؤسسات المالية والشركات التي تسعى للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): «يسهم الاهتمام المتواصل الذي يبديه مديرو الأصول العالميون في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية مفضلة، وإننا بدورنا نحرص دوماً على فهم التوجهات المتغيرة للشركات المالية العالمية، وإن هذه اللقاءات توفر لنا فرصاً ثمينة لاستكشاف آفاق جديدة للإمكانات الواعدة في أبوظبي. ولا شك بأن السمعة المميزة التي يحظها بها أبوظبي العالمي (ADGM) بفضل مرونته التنظيمية وبيئته الجاذبة للأعمال، تسهم في استقطاب أبرز المؤسسات العالمية، وذلك بينما نستمر في تعزيز التعاون الدولي لدفع عجلة النمو على المدى الطويل وتوسيع الحضور المالي العالمي في المنطقة».

وتأتي مشاركة أبوظبي العالمي (ADGM) في مؤتمر «آي كونيكشنز جلوبال آلتس» 2025 في إطار استراتيجيته الشاملة الرامية إلى تعزيز الشراكات المالية العالمية، وتسهيل الاستثمارات عبر الحدود، ودعم نمو قطاع إدارة الأصول على مستوى العالم.