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النفط يستقر مع اقتراب تدفق الإمدادات

النفط يستقر مع اقتراب تدفق الإمدادات
18 فبراير 2025 01:46

عواصم (رويترز) 

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لم تسجل أسعار النفط تغيراً يذكر أمس، مع ترقب المتعاملين للتطورات بشأن اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا قد يسهم في تخفيف العقوبات التي تعطل تدفقات الإمدادات العالمية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 74.79 دولار للبرميل عند الساعة 10:03 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 70.82 دولار للبرميل.
وتلقت أسعار النفط دعماً من ضعف الدولار الأميركي وانخفاض تدفقات النفط، عبر تحالف خط أنابيب بحر قزوين.
وتداول مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين بسبب بيانات أسعار التجزئة الأميركية، التي جاءت أضعف من المتوقع لشهر يناير.
وينقل تحالف خط الأنابيب النفط من حقل تنغيز في كازاخستان إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي، في حين استهدفت أوكرانيا مراراً البنية التحتية للطاقة الروسية بهجمات طائرات مسيّرة، منها في منطقة كراسنودار في الجنوب.
وقال جيوفاني ستاونوفو، المحلل في يو.بي.إس: «على الرغم من التأثيرات المحدودة حتى الآن لهجمات الطائرات المسيّرة على صادرات النفط الخام الروسية، فإن التكرار المتزايد لتلك الهجمات يثير القلق من أنه في مرحلة ما قد يؤدي إلى بعض المخاطر على العرض».

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