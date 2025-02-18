ارتفاع أسعار الذهب مع تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن

واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم الثلاثاء مع استمرار حالة عدم اليقين إزاء خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية مما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.



ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2903.56 دولار عند الساعة 0301 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2916.80 دولار.



وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 32.37 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 980.29 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 976.35 دولار.



