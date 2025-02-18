"أدنوك للتوزيع" تعتزم افتتاح أولى محطات الخدمة التابعة لها في مصر العام الجاري

أعلنت "أدنوك للتوزيع" عزمها افتتاح أول محطة خدمة بمعايير عصرية في السوق المصري هذا العام، وذلك في منطقة القاهرة الجديدة.





وستوفر المحطة الجديدة تجربة متكاملة تشمل خدمات التزود بالوقود والتجزئة والعناية بالسيارات ، إلى جانب متجر "واحة أدنوك" الموسّع، مما يعزز تجربة العملاء.





وستكون هذه المحطة الأكبر من حيث الخدمات مقارنة بالمحطات الإحدى عشرة الحالية التي تحمل علامة "أدنوك للتوزيع" في مصر.

وستنضم المحطة إلى مجموعة المحطات الرائدة التي تُديرها الشركة في إمارتي أبوظبي ودبي.



وكانت أدنوك للتوزيع قد استحوذت في عام 2023، على 50% من أسهم "توتال إنرجيز للتسويق مصر"، مما نتج عنه تأسيس مشروع مشترك يُدير أكثر من 240 محطة وقود في جميع أنحاء مصر، إلى جانب عمليات بيع الوقود بالجملة، ووقود الطائرات، ومزج زيوت التشحيم ، حيث ساهم هذا الاستحواذ في دخول علامتَي "أدنوك" لمحطات الوقود ومتاجر "واحة أدنوك" إلى السوق المصري.





وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع"، إن النجاح المُستمر للمشروع المشترك مع ’توتال إنرجيز‘ يعكس القيمة الحقيقية لإستراتيجية أدنوك للتوزيع، والذي تُشكِّل مصر فيه ركيزة أساسية ضمن جهود الشركة لتحقيق النمو المُستدام، معربا عن فخر “أدنوك للتوزيع” بتقديم أفضل الحلول المُبتكرة وتجارب العملاء المتميزة للسوق المصري، تماشياً مع رؤيتها طويلة المدى للريادة الإقليمية.

من جانبه، قال توماس شتراوس، المدير العام ورئيس مجلس إدارة "توتال إنرجيز للتسويق مصر"، إن الشراكة مع ’أدنوك للتوزيع‘ تعكس الالتزام المُشترك بتعزيز حلول الطاقة في مصر، حيث ندرك الإمكانيات الكبيرة التي يتميز بها السوق المصري، ونسعى دائماً إلى تحقيق نمو مستدام يُلبي تطلعات العملاء.

واحتفت "أدنوك للتوزيع" و"توتال إنرجيز" بمرور عامين على شراكتِهما الناجحة في مصر، وذلك خلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجيبس" من خلال جناح مشترك يعكس الدور البارز لهذا التعاون في تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة المصري.

ومن المُقرر خلال وقت لاحق من هذا العام، توفير زيوت "أدنوك فويجر" أيضًا عبر موزِّعين مُستقلين في مصر، مما يوسع نطاق العلامة التجارية خارج محطات أدنوك للتوزيع.

وتواصل "توتال إنرجيز للتسويق مصر" تنفيذ خططها لتعزيز حضورها في سوق وقود الطائرات المصري خلال العام الجاري، حيث يشهد هذا القطاع نمواً متسارعاً بفضل موقع مصر الإستراتيجي مركزا رئيسيا للنقل والسياحة في شمال أفريقيا وخارجها.