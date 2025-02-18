الدولار يتأرجح قرب أدنى مستوى

تذبذب الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين اليوم الثلاثاء مع تقييم المتعاملين مخاوف الرسوم الجمركية والمسار نحو خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.



وأظهرت البيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكبر قدر في ما يقرب من عام ونصف العام في يناير، مما عزز رسالة الاحتياطي الاتحادي بأنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف خفض أسعار الفائدة وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الاقتصاد.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.1 بالمئة عند 106.83 لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى في شهرين عند 106.56 الذي لامسه يوم الجمعة.



