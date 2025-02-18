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انسفتكورب كابيتال تستحوذ على 4 عقارات جديدة في أميركا بقيمة 1.1 مليار درهم

انسفتكورب كابيتال تستحوذ على 4 عقارات جديدة في أميركا بقيمة 1.1 مليار درهم
18 فبراير 2025 10:36



أبو ظبي(الاتحاد) أعلنت انفستكورب كابيتال، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعزيز استثماراتها العقارية في الولايات المتحدة الأميركية، عبر إبرام أربع عمليات استحواذ جديدة على مساكن طلابية تضم أكثر من 2500 سرير بقيمة إجمالية تزيد على 1.1 مليار درهم(300 مليون دولار). وتشمل الاستحواذات، وفقاً لإفصاح للشركة على سوق أبوظبي للأوراق المالية، ملكية عقارية سكنية تضم 792 سريراً،، تبلغ نسبة الإشغال فيها 99%، في جامعة تكساس إيه آند إم في كوليدج ستيشن، وملكية عقارية سكنية تضم 486 سريراً، تبلغ نسبة الإشغال فيها 98%، في جامعة ولاية تكساس في سان ماركوس، وملكية عقارية سكنية تضم 699 سريراً، تبلغ نسبة الإشغال فيها 96%، في جامعة كنتاكي في ليكسينغتون، وكذلك ملكية عقارية سكنية تضم 684 سريراً، تبلغ نسبة الإشغال فيها 99%، في جامعة أوكلاهوما في نورمان. ويشكّل الاستثمار امتداداً لاستثمارات انفستكورب كابيتال في السكن الطلابي بالولايات المتحدة، حيث استثمرت سابقاً 160 مليون دولار في جامعة فلوريدا، وجامعة تكساس في أوستن. ويتماشى هذا النشاط الاستثماري مع نمط أعمال الشركة، والتزامها بالسعي إلى توزيع أرباح قوية نصف سنوية لا تقل عن 8% سنويًا. قال تيم مطر، مدير الاستثمار في انفستكورب كابيتال: «يواصل قطاع السكن الطلابي أداءه الجيد، ونحن نعتقد أن الأساسيات الصلبة لهذه الفئة من الأصول سوف تترجَم أداءً قوياً، وعائدات مجزية معدّلة المخاطر للمستثمرين. مع وجود أكثر من 22 مليون طالب جامعي في الولايات المتحدة، هناك طلب كبير على السكن، وهو ما تجد العديد من الجامعات الكبرى صعوبة في توفيره، ما يدفع الطلاب إلى البحث عن خيارات خارج الحرم الجامعي. مع زيادة التسجيل ونمو الإيجارات المطرد، نعتقد أن هذا يخلق ديناميكيات تشغيلية مؤاتية تدعم اقتناعنا بفئة الأصول هذه على المدى الطويل». من جهته، قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي القادم لانفستكورب كابيتال: «هناك فرص جذابة في قطاع العقارات، وباعتبارها فئة أصول، فإنها تواصل التمتع بأداء قوي. في انفستكورب كابيتال، نحن ملتزمون بتقديم عائدات إيجابية ومعدلة المخاطر للمستثمرين، وسنستمر في استهداف القطاعات التي تعرف نموّاً عبر فئات الأصول التي ننشط فيها».

بنك انفستكورب
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