25 مليون نزيل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات خلال 10 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، إن إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات، وصل إلى قرابة 24.9 مليون نزيل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وبلغ إجمالي عدد الليالي الفندقية نحو 85 مليون ليلة، بنسبة نمو 8%، وارتفع عدد المنشآت الفندقية في الدولة إلى 1246 منشأة بنهاية أكتوبر الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 2% مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من عام 2023.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لـ«المجلس الاستشاري للضيافة»، الذي عُقد اليوم برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وبحضور 16 من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لمجموعة من الفنادق الوطنية والعالمية. وناقش المجلس آليات جديدة لدعم نمو قطاع الضيافة في الدولة خلال العام الجاري، وزيادة جاذبية الإمارات للزوار المحليين والدوليين، فضلاً عن استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع السياحة. كما تم استعراض خطط توفير برامج تدريبية سياحية تستهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب الإماراتي في هذا القطاع الحيوي.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن مجلس الإمارات للسياحة يواصل دوره الحيوي في تطوير قطاع الضيافة، معتمداً على أفضل الممارسات العالمية، ومسانداً في تحقيق مستهدفات «الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، عبر إطلاق المزيد من المبادرات والمشاريع السياحية التي تعزّز مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من المبادرات السياحية المبتكرة، التي يمكن أن تقدمها الإمارات خلال مشاركتها كضيف في أعمال مجموعة العشرين لعام 2025، والتي ستعقد في جنوب أفريقيا.

وتركّز هذه المبادرات على تعزيز استدامة السياحة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية. كما بحث المجلس استراتيجيات تسويقية لدعم الترويج لمشروع «المسارات السياحية الكبرى»، الذي يهدف إلى توحيد تجربة السفر بين إمارات الدولة السبع، وإبراز التنوع الثقافي الغني للدولة، وتحفيز الزوار على استكشاف الوجهات والمعالم السياحية التي تجعل من الإمارات وجهة عالمية المستوى.

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية إطلاق برنامج تدريبي سياحي جديد تحت مسمى «معسكرات الضيافة الصيفية»، الذي يستهدف تعزيز التوطين في القطاع السياحي، وإشراك الشباب في المهن السياحية، وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية في مجالات الضيافة، وتزويدها بالخبرات العملية اللازمة، ورفع الوعي بأهمية مساهمة السياحة في دعم الاقتصاد الوطني.

