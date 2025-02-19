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اقتصاد

هبوط أسعار الذهب

هبوط أسعار الذهب
19 فبراير 2025 08:58

 هبط الذهب اليوم الأربعاء بفعل جني الأرباح بعد أن سجلت الأسعار مستويات مرتفعة قياسية في الآونة الأخيرة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2928.52 دولار للأوقية بحلول الساعة 0338 بتوقيت جرينتش، وهو ما يقل 14 دولاراً عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2942.70 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2945.90 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 32.57 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 974.32 دولار، ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 974.56 دولار

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المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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