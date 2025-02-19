انطلاق فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب

انطلقت، اليوم، فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب 2025 في نسختها الـ 31، وتستمر حتى 23 فبراير الجاري، في دبي هاربر.

ويتوقع أن يستقطب المعرض، الذي يُعد واحدًا من أكبر المعارض البحرية في العالم، أكثر من 30 ألف زائر من جميع أنحاء العالم وبمشاركة أكثر من 200 يخت ومركبة مائية تجارية عالمية.

ويوفر المعرض، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، منصة لعرض أحدث اليخوت الفاخرة والقوارب والتقنيات البحرية المتطورة، إضافة إلى المنتجات والخدمات المتعلقة بعالم الرياضات المائية.

ويعتبر حدثا رائدًا لاستعراض الابتكارات في صناعة القوارب واليخوت ويجمع كبار الشركات والعلامات التجارية العالمية في هذا المجال.

ويتضمن أنشطة مخصصة للرياضات المائية مثل التجديف بالكاياك وركوب القوارب والزلاجات المائية ، إضافة إلى عرض معدات بحرية مبتكرة تشمل أنظمة الملاحة المحركات وغيرها من التقنيات التي تساعد في تحسين تجربة الترفيه البحري.