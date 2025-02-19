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اقتصاد

الصندوق السيادي الروسي يتوقع عودة شركات أميركية في 2025

موسكو
19 فبراير 2025 13:30

موسكو (رويترز) 
قال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، إن الصندوق يتوقع عودة عدد من الشركات الأميركية إلى روسيا في الربع الثاني من عام 2025.

ونقلت وكالة تاس عن دميترييف، القول إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي «يتوقع عودة عدد من الشركات الأميركية إلى السوق الروسية في الربع الثاني من عام 2025».
وقال: «لكن عودة الشركات الأميركية لن تكون سهلة، إذ تم بالفعل شغل الكثير من الفرص المتاحة».
وبعد أن فرض الغرب أقسى العقوبات على الإطلاق على واحدة من الاقتصادات الكبرى، تحركت روسيا سريعاً للتحايل على القيود، ونجح المنتجون المحليون في الاستحواذ على حصة في السوق كانت تسيطر عليها في السابق بعض الشركات العالمية الكبرى.

الصندوق الروسي للاستثمار المباشر
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