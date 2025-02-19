ارتفاع طلبيات قطاع التصنيع بألمانيا

فيسبادن (د ب أ)

ارتفعت قيمة الطلبيات المتراكمة في قطاع التصنيع في ألمانيا بشكل طفيف في نهاية عام 2024.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الأربعاء، أن قيمة الطلبيات المتراكمة في القطاع الصناعي ارتفعت بنسبة 0.2% في ديسمبر، بعد احتساب متغيرات الأسعار على أساس شهري، بينما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 0.6%.

ويعود هذا الارتفاع الطفيف، في المقام الأول، إلى العديد من الطلبيات الكبيرة لصناعة الطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية.

كما شهدت الطلبيات المتراكمة في مجال صناعة الآلات نمواً أيضاً.

وفي المقابل، تراجعت الطلبيات المتراكمة لدى شركات تصنيع المعدات الكهربائية وصناعة السيارات.