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اقتصاد

التضخم في بريطانيا يقفز إلى 3%

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19 فبراير 2025 13:35

لندن (رويترز) 
تسارعت وتيرة التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع، ليسجل أعلى مستوى في 10 أشهر عند ثلاثة بالمئة في يناير، ومن المرجح أن يرتفع بشكل أكبر قريباً، مما يختبر ثقة بنك إنجلترا المركزي في أن ضغوط الأسعار تتجه نحو الانخفاض في الأمد البعيد.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز، أن يرتفع التضخم إلى 2.8 بالمئة، من 2.5 بالمئة في ديسمبر، بفعل عوامل مثل رفع الحكومة الحد الأقصى لأجرة الحافلات وفرض ضريبة على رسوم المدارس الخاصة.
كما كان بنك إنجلترا يتوقع أن يبلغ معدل التضخم في يناير 2.8 بالمئة.
ويتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى ذروة عند 3.7 بالمئة في الربع الثالث، مدفوعاً في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة ورسوم على خدمات مثل إمدادات المياه للمنازل.
وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، من 3.2 بالمئة إلى 3.7 بالمئة.

التضخم في بريطانيا
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