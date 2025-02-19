الخميس 20 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اليابان تسجل عجزاً تجارياً بـ2.758 تريليون ين

.
19 فبراير 2025 13:38

طوكيو (د ب أ)
أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء، تسجيل اليابان عجزاً في الميزان التجاري للسلع بقيمة 2.758 تريليون ين خلال الشهر الماضي. 
كان محللون يتوقعون تسجيل عجز تجاري خلال الشهر الماضي بقيمة 2.104 تريليون ين، مقابل فائض قدره 132.5 مليار ين خلال ديسمبر. 
وزادت صادرات اليابان خلال الفترة نفسها 7.2% إلى 7.863 تريليون ين، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة الصادرات بنسبة 7.9% بعد زيادتها بنسبة 2.8% خلال الشهر السابق. 
وزادت الواردات بنسبة 16.7% سنوياً إلى 10.622 تريليون ين، مقابل توقعات بزيادتها بنسبة 9.7% خلال يناير بعد زيادتها بنسبة 1.7% خلال الشهر السابق.

وزارة التجارة اليابانية
آخر الأخبار
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
الرياضة
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
اليوم 20:55
محمد بن سلمان
الأخبار العالمية
محمد بن سلمان يجري مباحثات هاتفية مع بوتين
اليوم 20:39
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اقتصاد
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اليوم 20:35
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اقتصاد
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اليوم 20:33
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
اقتصاد
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
اليوم 20:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©