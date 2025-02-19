اليابان تسجل عجزاً تجارياً بـ2.758 تريليون ين

طوكيو (د ب أ)

أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء، تسجيل اليابان عجزاً في الميزان التجاري للسلع بقيمة 2.758 تريليون ين خلال الشهر الماضي.

كان محللون يتوقعون تسجيل عجز تجاري خلال الشهر الماضي بقيمة 2.104 تريليون ين، مقابل فائض قدره 132.5 مليار ين خلال ديسمبر.

وزادت صادرات اليابان خلال الفترة نفسها 7.2% إلى 7.863 تريليون ين، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة الصادرات بنسبة 7.9% بعد زيادتها بنسبة 2.8% خلال الشهر السابق.

وزادت الواردات بنسبة 16.7% سنوياً إلى 10.622 تريليون ين، مقابل توقعات بزيادتها بنسبة 9.7% خلال يناير بعد زيادتها بنسبة 1.7% خلال الشهر السابق.