«أرامكو» تستحوذ على 25% من «يوني أويل بتروليوم»

الرياض ( د ب أ )

وقّعت أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 25% في شركة «يوني أويل بتروليوم»، إحدى كبرى شركات البترول في الفلبين.

وتهدف عملية الاستحواذ المخطّط لها، والخاضعة لشروط الإقفال المعتادة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية، إلى الاستفادة من النمو المتوقع لسوق الوقود في الفلبين، وتمثل مزيداً من التقدم في التوسع الإستراتيجي لأرامكو السعودية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، ونمو شبكتها العالمية في مجال البيع بالتجزئة، والتي تهدف إلى تأمين منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة.

وقال ياسر مفتي النائب التنفيذي للرئيس للمنتجات والعملاء في أرامكو السعودية، في تصريحات اليوم: «يمثل هذا الاستحواذ خطوة إضافية ضمن إستراتيجيتنا العالمية، التي تستهدف توسيع شبكة أعمالنا في قطاع البيع بالتجزئة».