15 مليار درهم التصرفات عقارية في رأس الخيمة في 2024



رأس الخيمة (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية المسجلة في قطاع الأراضي والأملاك في بلدية رأس الخيمة، نتائج متميزة، خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 15 مليار درهم، ما يعكس النشاط الكبير في القطاع العقاري في الإمارة وحجم النمو الذي شهده السوق.

وتم تسجيل 2985 مبايعة تجاوزت قيمتها 6 مليارات درهم ، كما تم إتمام 1224 معاملة رهن عقاري، بمجموع عقود تجاوز 4 مليارات درهم، و 845 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية أكثر من 3 مليارات درهم.

ومن خلال مقارنة التصرفات العقارية لعام 2024 مع عام 2023، يظهر ارتفاع ملحوظ في إجمالي القيمة بنسبة تصل إلى 117% ، كما سجلت المبايعات العقارية زيادة كبيرة بنسبة 85%، مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في حركة السوق العقاري.

ومن أبرز النقاط التي تشير إلى تطور السوق العقاري في رأس الخيمة، هي الارتفاع الكبير في قيمة مبيعات الأراضي الصناعية، حيث شهدت تلك الأراضي زيادة ضخمة بنسبة 1.226% في العام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، كما سجلت الأراضي السكنية التجارية زيادة بنسبة 217% في الفترة نفسها، ما يعكس تزايد الطلب على هذه الأنواع من الأراضي في الإمارة.