الخميس 20 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

15 مليار درهم التصرفات عقارية في رأس الخيمة في 2024

.
19 فبراير 2025 21:59


رأس الخيمة (الاتحاد)
حققت التصرفات العقارية المسجلة في قطاع الأراضي والأملاك في بلدية رأس الخيمة، نتائج متميزة، خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 15 مليار درهم، ما يعكس النشاط الكبير في القطاع العقاري في الإمارة وحجم النمو الذي شهده السوق.
وتم تسجيل 2985 مبايعة تجاوزت قيمتها 6 مليارات درهم ، كما تم إتمام 1224 معاملة رهن عقاري، بمجموع عقود تجاوز 4 مليارات درهم، و 845 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية أكثر من 3 مليارات درهم.
ومن خلال مقارنة التصرفات العقارية لعام 2024 مع عام 2023، يظهر ارتفاع ملحوظ في إجمالي القيمة بنسبة تصل إلى 117% ، كما سجلت المبايعات العقارية زيادة كبيرة بنسبة 85%، مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في حركة السوق العقاري.
ومن أبرز النقاط التي تشير إلى تطور السوق العقاري في رأس الخيمة، هي الارتفاع الكبير في قيمة مبيعات الأراضي الصناعية، حيث شهدت تلك الأراضي زيادة ضخمة بنسبة 1.226% في العام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، كما سجلت الأراضي السكنية التجارية زيادة بنسبة 217% في الفترة نفسها، ما يعكس تزايد الطلب على هذه الأنواع من الأراضي في الإمارة.

أخبار ذات صلة
طواف الإمارات.. بوجاتشار يعود إلى «القمة» بـ«الدرّاجة الأحدث»
حاكم رأس الخيمة يطلع على استراتيجية "إي آند الإمارات"
رأس الخيمة
آخر الأخبار
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
الرياضة
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
اليوم 20:55
محمد بن سلمان
الأخبار العالمية
محمد بن سلمان يجري مباحثات هاتفية مع بوتين
اليوم 20:39
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اقتصاد
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اليوم 20:35
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اقتصاد
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اليوم 20:33
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
اقتصاد
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
اليوم 20:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©