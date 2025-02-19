فتح باب التسجيل في مزاد شهادات الطاقة النظيفة للربع الأول من 2025



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، عن فتح باب التسجيل في مزاد الربع الأول لعام 2025 لمخطط شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، والذي سيستمر حتى 14 مارس 2025.

وتتماشى هذه المبادرة مع أهداف «عام المجتمع 2025» في الدولة، والتي تدعو إلى تمكين الأفراد والشركات والمؤسسات من المشاركة في تحقيق مستقبل مستدام للجميع.

ويُتيح مزاد شهادات الطاقة النظيفة للأفراد والمؤسسات، اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من البصمة الكربونية، والمساهمة الجماعية في خلق بيئة نظيفة في أبوظبي.

وقال فرانسوا برايس، المدير التنفيذي للوقود والتجارة، في شركة مياه وكهرباء الإمارات، إن الطلب المُتزايد على شهادات الطاقة النظيفة يعكس الالتزامَ القويَّ بالاستدامة والحدّ من الانبعاثات في أبوظبي، وباعتبارها واحدة من أهمّ الجهات الرئيسية التي تتولى قيادة مساعي الانتقال إلى الطاقة النظيفة في دولة الإمارات.

وأضاف أن الشركة تعمل على تسهيل الوصول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة، والإسهام بشكل مباشر في دفع الجهود العالمية لإزالة الكربون، مشيراً إلى أنه في «عام المجتمع 2025»، يتم تشجيع الأفراد والمؤسسات على المشاركة في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة للجميع، ليكون له أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد، ويضمن رفاهية المجتمع والأجيال القادمة.

وتمكنت شركة مياه وكهرباء الإمارات خلال عام 2024، من قطع خطوات كبيرة في توسعة نطاق الاعتماد على الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء أبوظبي، حيث شكَّل إصدار شهادات الطاقة النظيفة للطاقة المولدة من «برنامج الإمارات لطاقة الرياح»، إنجازاً في هذا المجال، في حين أظهرت الاتفاقيات الاستراتيجية مع كبرى الجهات في قطاعات متنوعة، تشمل الرعاية الصحية والمرافق وصناعة الفعاليات، التزام مختلف القطاعات بتبنِّي حلول الطاقة المستدامة لتحقيق أهدافها في إزالة الكربون، على نحو يعزز ريادة أبوظبي في تبني الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات في مختلف القطاعات.

يذكر أن شهادات الطاقة النظيفة التي تصدرها دائرة الطاقة في أبوظبي بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، تُعدُّ حالياً الأداة الوحيدة في أبوظبي لإثبات الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة، وتتيح للجهات العاملة في أبوظبي إمكانية التوثيق من أن الكهرباء المستهلكة صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة.

وتم فتح باب التسجيل أمام جميع الراغبين من الأفراد والجهات في تسريع رحلتها تجاه الاستدامة، للمشاركة في المزاد الأول لشهادات الطاقة النظيفة لعام 2025، واتخاذ خطوات ملموسة نحو خفض الانبعاثات الناجمة عن عملياتها، والقيام بدور رئيسي في مستقبل الطاقة النظيفة.