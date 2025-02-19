«يس أجين» تدشن مقرها الجديد بـ«حرة مطار الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)

دشنت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، المقر الجديد لمجموعة «يس أجين» إحدى كبريات الشركات العالمية المعتمدة من مايكروسوفت في مجال صيانة وتجديد الأجهزة الإلكترونية على مساحة بلغت نحو 9000 متر مربع وبقيمة استثمارية تجاوزت 30 مليون درهم مستهدفة زيادة قدرتها التشغيلية السنوية من 100 ألف إلى 300 ألف جهاز إلكتروني لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها في الوقت الذي تشهد فيه المجموعة نمواً سريعاً في عملياتها.

حضر تدشين المقر الجديد للشركة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ومحمد شامسو المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «يس أجين» والدكتور أحمد شامسو الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة.

وأكد المزروعي أن اختيار مجموعة «يس أجين» إمارة الشارقة منطلقاً لتوسعة أعمالها في أسواق منطقة الشرق الأوسط، يعكس السمعة العالمية والمتنامية للإمارة وجهة استثمارية رائدة ويجسد قدرة الهيئة وتميزها في استقطاب الاستثمارات النوعية بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة محوراً عالمياً للاستثمار عبر تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أهمية تخصص المجموعة على صعيد الخدمات المبتكرة والمستدامة في قطاع الأجهزة الإلكترونية وتعزيز الاستدامة البيئية لاسيما أن بدء عمليات المجموعة في حرة مطار الشارقة الدولي، سيسهم في تحقيق خفض سنوي إضافي يبلغ 60 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال عملياتها إلى جانب تقليل استخدام المعادن النادرة والحفاظ على نحو 225 مليون لتر من المياه سنوياً.