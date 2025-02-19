الخميس 20 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«يس أجين» تدشن مقرها الجديد بـ«حرة مطار الشارقة»

«يس أجين» تدشن مقرها الجديد بـ«حرة مطار الشارقة»
19 فبراير 2025 22:11


الشارقة (الاتحاد)
دشنت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، المقر الجديد لمجموعة «يس أجين» إحدى كبريات الشركات العالمية المعتمدة من مايكروسوفت في مجال صيانة وتجديد الأجهزة الإلكترونية على مساحة بلغت نحو 9000 متر مربع وبقيمة استثمارية تجاوزت 30 مليون درهم مستهدفة زيادة قدرتها التشغيلية السنوية من 100 ألف إلى 300 ألف جهاز إلكتروني لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها في الوقت الذي تشهد فيه المجموعة نمواً سريعاً في عملياتها.
حضر تدشين المقر الجديد للشركة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ومحمد شامسو المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «يس أجين» والدكتور أحمد شامسو الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة.
وأكد المزروعي أن اختيار مجموعة «يس أجين» إمارة الشارقة منطلقاً لتوسعة أعمالها في أسواق منطقة الشرق الأوسط، يعكس السمعة العالمية والمتنامية للإمارة وجهة استثمارية رائدة ويجسد قدرة الهيئة وتميزها في استقطاب الاستثمارات النوعية بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة محوراً عالمياً للاستثمار عبر تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أهمية تخصص المجموعة على صعيد الخدمات المبتكرة والمستدامة في قطاع الأجهزة الإلكترونية وتعزيز الاستدامة البيئية لاسيما أن بدء عمليات المجموعة في حرة مطار الشارقة الدولي، سيسهم في تحقيق خفض سنوي إضافي يبلغ 60 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال عملياتها إلى جانب تقليل استخدام المعادن النادرة والحفاظ على نحو 225 مليون لتر من المياه سنوياً.

هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي
آخر الأخبار
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
الرياضة
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
اليوم 20:55
محمد بن سلمان
الأخبار العالمية
محمد بن سلمان يجري مباحثات هاتفية مع بوتين
اليوم 20:39
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اقتصاد
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اليوم 20:35
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اقتصاد
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اليوم 20:33
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
اقتصاد
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
اليوم 20:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©