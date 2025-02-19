بدء اكتتاب «ألفا داتا» اليوم.. والإدراج بسوق أبوظبي في مارس

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تبدأ اليوم «الخميس» فترة الاكتتاب، للمستثمرين الأفراد في الإمارات والمستثمرين المحترفين، على 400 مليون سهم عادي، تمثل نسبة 40% من رأس المال المصدر، لشركة «ألفا داتا» المتخصصة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات.

وتنتهي فترة اكتتاب الأفراد في يوم الثلاثاء 25 فبراير. وسيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب. ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مارس 2025، حسب ظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووفقاً لنشرة الاكتتاب، يبلغ رأسمال شركة «ألفا داتا» 30 مليون درهم، مقسمة على عدد مليار سهم، بقيمة اسمية لكل سهم قدرها (ثلاثة فلوس)، وتستهدف المجموعة دفع توزيعات أرباح قدرها 130 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، يتم دفعها على دفعتين متساويتين في أكتوبر 2025 وفي أبريل 2026.

وتتوقع الشركة أن تكون نسبة توزيع الأرباح لا تقل عن 80% من صافي الربح الناتج عن العام 2025، وما يليه يتم دفعها بشكل نصف سنوي (في شهر أبريل وشهر أكتوبر من كل عام) عن الفترة المالية ذات الصلة، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

وأكدت أن قدرتها على توزيع الأرباح تعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط الإنفاق الرأسمالي، وأي اعتبارات تصنيف ائتماني مستقبلية ومتطلبات نقدية أخرى في الفترات المستقبلية، منبهة إلى أنه لا يوجد ما يضمن أن الشركة سوف توزع أرباحاً، وفي حال توزيعات الأرباح لا يمكن الجزم بالمبالغ التي سوف تدفعها.