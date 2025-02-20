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اقتصاد

الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق

الذهب
20 فبراير 2025 08:06

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الخميس لتحوم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط استمرار المخاوف إزاء استراتيجيات الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي قد تفاقم التضخم وتشعل حرباً تجارية عالمية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2938.57 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش. وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا أمس الأربعاء عند 2946.85 دولار.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2955.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.71 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 969.70 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 968.38 دولار.

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المصدر: وكالات
الذهب
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