محمد بن سعود يفتتح معرض «صنع في أرمينيا 2025»

رأس الخيمة (وام)

افتتح سموّ الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، فعاليات الملتقى الأرميني تحت عنوان «صنع في أرمينيا» 2025 بدعم من غرفة تجارة رأس الخيمة، والذي تستمر فعالياته حتى السبت في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة، بمشاركة أكثر من 50 شركة أرمينية متخصصة في العديد من القطاعات، بجانب نخبة من الموردين وأهم العلامات التجارية الأرمينية.

وأكد سموّه، خلال الافتتاح، أن إمارة رأس الخيمة رسمت معايير جديدة نحو قيادة دولية لتنظيم الفعاليات العالمية والمعارض التجارية والمهرجانات والأحداث الكبرى، من خلال نجاحاتها الاستثنائية في تنظيم الفعاليات على غرار استضافة الإمارة لجوائز ستيفي العالمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفعالية اليوم الملتقى الأرميني «صنع في أرمينيا 2025»، بمشاركة هذا الكم الكبير من الشركات الأرمينية، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تشكل انطلاقة جديده لصناعة الفعاليات والمعارض في رأس الخيمة.

وأوضح سموه، أن المراكز الدولية المتخصصة في صناعة المعارض والمؤتمرات التي تم تأسيسها في رأس الخيمة، ومنها مركز الحمرا للمعارض والمؤتمرات، وكذلك مركز إكسبو رأس الخيمة، ساهمت بنقل القطاع من المحلية إلى مستويات عالمية، وتعزيز مكانتها مركزاً دولياً لقطاع الفعاليات المتخصصة.

وتفقد سموّ الشيخ محمد بن سعود القاسمي عدداً من أجنحة المعرض، واستمع إلى العارضين والمنظمين، حيث تعرّف على ابتكارات ومنتجات الشركات الأرمينية التي تقدمها بالمعرض.

حضر الافتتاح، الشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.